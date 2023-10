Prüfung bestanden: Ehe zwischen Schmölln und Dobitschen steht nichts im Wege

Schmölln. Prüfbericht zur Eingliederung liegt vor. Jetzt liegt das letzte Wort beim Land.

Auf der 48. Tagung des Hauptausschusses am Dienstag, dem 10. Oktober, wurde durch den Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD) der offizielle Prüfbericht zur Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmölln vorgestellt.

Offizieller Gesetzesentwurf muss noch erstellt werden

Am Dienstag tagt dazu dann der Gemeinderat Dobitschen. Auch zur 45. Tagung des Schmöllner Stadtrates am Donnerstag, dem 19. Oktober um 18.30 Uhr, wird die Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmölln ein Thema sein. „Im Anschluss muss der Landtag einen Gesetzesentwurf erstellen. Das dauert natürlich. Spätestens zum 31. Dezember 2024 soll dann aber die Eingliederung passiert sein. Der Hauptausschuss diente quasi der Vorbereitung.“, so Schrade.

Der Prüfbericht wurde durch den Gemeinderat von Dobitschen angefragt sowie durch den Stadtrat der Stadt Schmölln durch Beschluss beauftragt. „Ziel ist es, die Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmölln hinsichtlich einer Umsetzung des Vorhabens zu prüfen. Der Prüfbeschluss inklusive des Auftrages an mich, Unterlagen entscheidungsreif vorzubereiten, wurden in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmölln am 31. August gefasst“, fasst der Schmöllner Bürgermeister die Fakten zusammen.

Räumliche Lage und andere Punkte auf dem Prüfstand

Punkt 1 des Prüfberichtes ist die „räumliche Lage und die Entfernung zu Grund- und Mittelzentren“. So heißt es hier beispielsweise: „Die Stadt Schmölln ist eine ehemalige Kreisstadt und befindet sich im Südwesten des Landkreises Altenburger Land. Umgeben ist die Stadt im Osten von der Gemeinde Nobitz, im Süden von den Gemeinden Gößnitz, Ponitz, Heyersdorf und Thonhausen. In westlicher Richtung schließen sich die Gemeinden Vollmershain, Posterstein und Löbichau an. Im Norden Schmöllns sind die Gemeinden Dobitschen und Göllnitz vorzufinden. Gößnitz als Teil des funktionsteiligen Mittelzentrums Schmölln/Gößnitz übernimmt die Erfüllung der Gemeinden Ponitz und Heyersdorf. Die Kommunen Thonhausen, Vollmershain, Posterstein und Löbichau sind Bestandteil der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, während Göllnitz der Verwaltungsgemeinschaft „Rositz“ angehört und die Gemeinde Dobitschen bereits durch die Stadt Schmölln erfüllt wird. Zwischen Schmölln und Gößnitz existiert ein Städteverbund.“

Infrastruktur der Stadt Schmölln unter die Lupe genommen

Punkt zwei im Prüfbericht ist die „zentralörtliche Einstufung und die Zugehörigkeit zu einem mittelzentralen Funktionsraum sowie infrastrukturelle Beziehungen“. So heißt es unter anderem: „Das Mittelzentrum Schmölln/Gößnitz übernimmt gehobene Funktionen der Daseinsvorsorge von regionaler Bedeutung. Exemplarisch zu nennen ist hier die medizinische Versorgung durch eine Reihe an Fachärzten.

Die Stadt Schmölln verfügt mit dem im Stadtkern gelegenen Kaufland über einen Vollsortimenter sowie mit Lidl, Aldi und Netto über drei Discount-Märkte. Der Stadtkern Schmöllns ist geprägt von einer derzeitig vergleichsweise gut aufgestellten Vielfalt an Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften. Gößnitz verfügt mit Penny und Netto ebenso über zwei Discountmärkte, die das südlich/südöstliche Verflechtungsgebiet versorgen.

Die VR-Bank Altenburger Land hat ihren Hauptsitz in Schmölln, die Sparkasse Altenburger Land ist mit einer großen Zweigniederlassung ebenso vertreten. Das Mittelzentrum Schmölln/Gößnitz ist infrastrukturell auch günstig gelegen.“

Weiterhin werden im Prüfbericht Punkte wie „Strukturen und Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge, wie Feuerwehr, Kindertagesstätten, Senioren- und Jugendeinrichtungen,Sportstätten und Friedhöfe“ oder die Schulstrukturen bedacht.

Die Gemeinde Dobitschen ist schuldenfrei

Zur finanziellen Situation der Gemeinde Dobitschen heißt es: „Die Gemeinde Dobitschen ist schuldenfrei. Die Rücklage der Gemeinde Dobitschen zum 31. Dezember 2022 beträgt 70.157,62 Euro.“

Abschließend kommt der Schmöllner Bürgermeister zu folgendem Punkt: „In Abwägung der Vor- und Nachteile unter Berücksichtigung aller genannten Prüfpunkte und des möglichen Erhalts der Eingliederungsprämie kann eine Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmölln empfohlen werden.“

Der komplette Prüfbericht ist unter https://ris.schmoelln.de/ einzusehen.