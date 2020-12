Quad-Fahrer überschlägt sich - Mann tritt halbnackt gegen Autos - Feuerwehreinsatz

Quad-Fahrer überschlägt sich und wird verletzt

Am Sonntag gegen 18:10 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zur B7 am Ortseingang Windischleuba aus, da dort ein Quad-Fahrer (31) verunglückte. Dieser und zwei weitere Quad-Fahrer fuhren dort, als einer der drei nach links auf die B7 in Fahrtrichtung Lehma abbiegen wollte. Dies bemerkte der dahinter befindliche 31-Jährige scheinbar zu spät und wich aus. Dadurch stieß er mit dem abbiegenden Quad zusammen, kam von der Fahrbahn ab und landet auf einem Feld. Nachdem sich der 31-Jährige mit seinem Gefährt überschlug, kam er schließlich zum Stehen. Verletzt wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligen Quads entstand Sachschaden. Die beiden anderen Quad-Fahrer blieben unverletzt.

Mann tritt halbnackt und ohne Schuhe gegen Autos

Mehrere Polizeistreifen kamen am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 3:35 Uhr in der Altenburger Pappelstraße zum Einsatz, da von dort ein Randalierer gemeldet wurde. Eine Zeugin beobachtete den Mann, welcher sich scheinbar im psychischen Ausnahmezustand befand. Mit nacktem Oberkörper und ohne Schuhe lief der 21-Jährige die Pappelstraße entlang und trat gegen mehrere dort geparkte Fahrzeuge. Bei einem Pkw Opel trat er dabei den linken Außenspiegel ab. Die Beamten stellten den leicht unterkühlten und unter Drogene stehenden Mann vor Ort fest. Mit einem Rettungswagen wurde er schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss er dennoch rechnen.

Brand in Schmölln

Feuerwehr und Polizei kamen am 27. Dezember gegen 0.35 Uhr in der Gößnitzer Straße in Schmölln zum Einsatz. Dort entfachte aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in einem Schuppen ein Feuer. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch den Brand wurde der Schuppen jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

