Foto: Michael May / IKZ Michael May

Radfahrer am Kopf verletzt - Kirche beschädigt - Auto mit 15 Aufklebern beklebt

Radfahrer am Kopf verletzt

Wegen übermäßigem Alkoholkonsum stürzte ein 21-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 3.20 Uhr in der Dorfstraße in Posterstein und verletzte sich am Kopf. Der junge Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden und muss zudem nun mit einer Anzeige rechnen.

Kirche beschädigt

In der Zeit von Freitag gegen 18 Uhr bis Samstag gegen 7 Uhr machten sich Unbekannte an der Kirche in Lumpzig in der Hauptstraße zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten insgesamt zwei Fallrohre. Die Polizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise richten diese bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710.

Aufkleber auf Fahrzeug verteilt

Insgesamt 15 Aufkleber klebten Unbekannte in der Nacht auf Samstag auf einen Pkw. Dieser Pkw stand zur Tatzeit in der Altenburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen, welche sich bitte telefonisch mit der Polizei Altenburger Land, Tel.: 03447-4710, in Verbindung setzen.

