Radfahrer schwer verletzt – Mann beschmiert Polizeistation – Diebe auf Baustelle

Schmölln/Löbichau/Altenburg. Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land:

Bei seinem Versuch einer Frau in der Sommeritzer Straße auszuweichen, hat ein Radfahrer in Schmölln am Dienstag gegen 15.45 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei übersah er offenbar einen Graben und stürzte. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Mann beschmiert Polizeistation

Ein 22-Jähriger hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit schwarzer Holzkohle einen französischen Schriftzug in der Größe von 0,5 mal 3 Metern an der Fassade der Polizeistation Schmölln angebracht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montag zum Dienstag Zugang zu einer Baustelle in der Beerwalder Straße in Löbichau. Von dort stahlen sie eine Rüttelplatte und entkamen unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 mit der Bezugsnummer 0212327/23 zu melden.

Fahrzeug auf Parkplatz zerkratzt

Am vergangenen Freitag stellte eine Peugeot-Fahrerin ihr Fahrzeug in Altenburg auf dem Parkplatz der Gartenanlage Ost gegen 13 Uhr ab. Als sie um 18 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Heckbereich ihres Autos großflächig zerkratzt war. Die konkrete Ursache für die Kratzer konnte laut Polizei bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 (Bezugsnummer 0209274/2023) zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.