Radfahrer schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz - Einbruch in Musikschule

Pkw rollte gegen Skoda

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Stauffenbergstraße. Der 21-jährige Fahrer eines VW hatte sein Fahrzeug in der Stauffenbergstraße abgestellt, jedoch scheinbar nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen gesichert. Dadurch macht sich der VW führerlos auf den Weg und stieß gegen einen geparkten Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Radfahrer schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer rückten Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr Rettungsdienst und Polizei in die Karl-Marx-Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 71-jährige Radfahrer auf der Straße ortsauswärts. Offensichtlich wollte er von der Straße auf den Gehweg wechseln. Beim Fallen verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Einbruch in Musikschule

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom Mittwoch ab ca. 19.30 Uhr bis Donnerstag, ca. 7:30 Uhr, Zutritt zu den Räumen der Musikschule Am Brauereiteich. Mehrere Räume wurden durchsucht. Angaben zum Beutegut können von der Polizei derzeit nicht gegeben werden. Die Kripo ermittelt. Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat sowie den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bei der Polizei zu melden.