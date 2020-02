Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ralf Plötner bleibt Kreischef der Linken

Garbisdorf. Ralf Plötner tritt seine zweite Amtszeit als Kreisvorsitzender der Linken im Altenburger Land an.

Mit 97 Prozent wurde der 36-Jährige am Samstag in Garbisdorf wiedergewählt. Es hat keinen Gegenkandidaten gegeben. Plötner wird also für weitere zwei Jahre die Geschicke des Kreisverbands lenken. Seine neuen Stellvertreter sind Antje Wittmar und Fabian Hoemcke, Brigitte Dütsch bleibt Schatzmeisterin. Als Beisitzer wurden Leon Walter, Madeleine Beyer und Hartmut Schmidt gewählt.

Die Landespolitik habe den Kreisparteitag der Genossen bestimmt, so Plötner. Die Linken stellen sich nun auf die Landtagswahl in 14 Monaten ein, sagt der 36-Jährige, der aktuell Mitglied im Landtag ist. Er freut sich, dass die Linken im Altenburger Land aufgrund der politischen Ereignisse in den zurückliegenden Wochen drei neue Mitglieder haben gewinnen können. Die Zahl der Mitglieder zu erhöhen, sei ein Ziel von Ralf Plötner in seiner zweiten Amtszeit.

Stolz ist er, dass seine Genossen in den zurückliegenden zwei Jahren vier Wahlkämpfe geführt haben, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Plötner freut sich zudem, dass es gelungen sei, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund zu verbessern.