Randalierende Jugendliche, Schmierer und gescheiterte Einbrecher

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Randalierende Jugendliche

Mehrere Anwohner meldeten in der Nacht zum Freitag, randalierende Jugendliche im Bereich des Altenburger Hausweges bemerkt zu haben, so dass die Polizei zum Einsatz kam. Es stellte sich schließlich heraus, dass drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 sowohl mehrere Mülltonnen auf die Straße geworfen hatten. Zudem überschritten sie die Umfriedung eines Grundstückes, wobei der Maschendrahtzaun heruntergedrückt und ein Holztor beschädigt wurde.

Hauswand beschmiert

Die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von 14. zum 15. Juli. Aufgrund des daraufhin Sachschadens ermittelt die Altenburger Polizei. Hier werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Einbrecher scheitern an Gaststätte

Den versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Münsaer Straße in Altenburg meldete am Donnerstag eine Zeugin der Polizei. Es stellte sich heraus, dass in der Zeit vom 8. zum 15. Juli unbekannte Täter offenbar gewaltsam versuchten, in eine Gasstätte zu gelangen, was letzten Endes jedoch missglückte. Die Altenburger Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 03447 / 4710 entgegen.

