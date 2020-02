Altenburg. Neuer Raum zum musikalischen Austoben für das Kinder- und Jugendhaus in Altenburg

Rappen, tanzen und chillen in Altenburg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rappen, tanzen und chillen in Altenburg

Ein halbes Jahr haben Mitarbeiter und Jugendliche im Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Altenburg Nord gewerkelt, gestrichen, gesägt und geschraubt. Doch letzten Endes habe sich der Einsatz gelohnt, finden die Sozialarbeiter. Die Idee, einen der Räume in etwas völlig Neues zu verwandeln, brauchte bei allen Mithelfenden Durchhaltevermögen und Improvisationsgeschick.

Entstanden ist ein Ort, an dem sich beispielsweise Tanzgruppen vor einer Spiegelwand verausgaben können. Oder in welchem man mit einer leistungsstarken Musik-Anlage und Mikrofon seine Talente als Rapper oder Discjockey ausprobieren kann. Oder am Wochenende mit Freunden bei guter Musik tanzen und feiern kann. Unterstützt von Hausmeister Andreas Beyer wurde ein kleines Podest gebaut, das als Bühne herhalten kann. Mit der Hilfe von Eltern wurden eine kleine Bar gezimmert sowie lichtdichte Vorhänge angebracht.

Monatlicher Disko-Abend soll von den Jugendlichen organisiert werden

Eine Möbelspende ermöglichte die Einrichtung einer chilligen Sitzecke. Bereits zum Ausklang der Winterferien stieg mit rund 50 Jugendlichen die erste Freitagabendparty mit viel Musik, selbst gemachtem Fingerfood und alkoholfreien Cocktails.

„Ich finde, der Einsatz hat sich gelohnt“, meint Sozialarbeiterin Claudia Kipping, „seit die Technik läuft wird hier viel Musik gemacht.“ Geplant ist nach Angaben des Jugendarbeitsteams in Altenburg Nord, zukünftig monatlich einen weitgehend durch Jugendliche selbstorganisierten, Disko-Abend anzubieten.

Das Kinder- und Jugendhaus erhielt ebenfalls eine Spende von der Geraer Filiale der Deutschen Bank. Im Rahmen eines „Social Days“ kamen 800 Euro zusammen, die Susann Baselt, Finanzberaterin der Deutschen Bank, dem Leiter der Einrichtung, Janek Rochner-Günther, überreichte. Das Geld wird für die Anschaffung und Erweiterung der benötigten Licht- und Tontechnik eingesetzt.