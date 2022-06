Raser bei Altenburg mit 143 km/h statt erlaubten 70 unterwegs

Ein Raser in Altenburg darf für eine lange Zeit seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild)

Altenburg. Mehr als doppelt so schnell als erlaubt fuhr ein Raser eine Landstraße in Altenburg entlang. Das kommt dem Fahrer nicht nur teuer zu stehen.

Am Donnerstag war ein Raser einer Verkehrsüberwachung in Altenburg aufgefallen, denn der war mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt.

Mit 143 km/h fuhr der Mann, obwohl 70 km/h erlaubt waren. Die Beamten blitzten ihn direkt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 1200 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Er hat jetzt zusätzlich zwei Punkte mehr auf seinem Konto in Flensburg.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.