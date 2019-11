Raser und fehlendes Licht belasten Kummer

„Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Wir sind froh, dass die Stadt das Vereinsleben so gut unterstützt. Es sind nur Kleinigkeiten, die verbessert werden könnten“, sagte Swen Müller aus Kummer auf der Einwohnerversammlung. Dementsprechend war auch die Stimmung entspannt, der Andrang überschaubar. Acht Einwohner der Ortsteile Nitzschka und Kummer fanden den Weg in das Gerätehaus der Feuerwehr.

Ungelöst ist weiterhin das Problem mit der Bushaltestelle. Anfängliche Überlegungen, die Route des Schulbusses zu ändern, damit dieser die Haltestelle mit Wartehäuschen anfahren kann, mussten verworfen werden. „Am 18. Oktober hat eine Befahrung stattgefunden, allerdings kam der Bus nur bis zum Ortsausgang. Dann setzte er auf, als er nach rechts auf die Ortsumgehung abbiegen wollte“, sagte Reiko Seitz von der Straßenverkehrsbehörde. Auch eine Regelung mit Hilfe von Schülerlotsen erwies sich als unpraktikabel. Nun setzt die Stadt auf eine Verlegung der Haltestelle. „Wir wollen ein Wartehaus mit Überdachung, sind aber noch nicht ganz entschieden, ob wir eine schmale Lösung umsetzen“, sagte Schrade. Man sei dabei auf die tätige Mithilfe eines Eigentümers angewiesen, dem die Wiese gehört, auf der die Haltestelle bis 2021 errichtet werden soll.

Im Hintergrund ist der zugewachsene Mast zu sehen. Wenn er für den Maibaum abgekippt wird, fällt er genau auf die Linde im Vordergrund. Foto: Andreas Bayer

Der Standort des Maibaums in Kummer sei zum einen zugewachsen, zum anderen werde durch den Kippmechanismus des Mastes die gegenüber liegende Linde geschädigt. Swen Müller regte an, den Mast leicht zu versetzen, damit der Baum nicht mehr im Weg stehe. Auch die dunklen Ecken durch fehlende Straßenlaternen sowie Bedrohung durch zu schnell fahrende Autos wurden angesprochen. „Man fühlt sich als Fußgänger etwas unsicher“, so Müller. „Viele denken, sie sind schneller, wenn sie durch den Ort fahren und gefährden dadurch die Kinder“, sagte Sebastian Hennig. Dort ist zwar schon eine Tempo 30 Zone, was aber nicht helfe. Man wünscht sich eine Geschwindigkeitsanzeigetafel. Die Stadt besitzt vier davon, von denen drei an wechselnden Orten unterwegs sind.