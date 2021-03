Rathaus und Kirche in Altenburg bleiben dunkel

Die Brüderkirche in Altenburg wird am Wochenende nicht angestrahlt.

Altenburg. Die Kreisstadt beteiligt sich an der Umwelt-Aktion „Earth Hour“.

Am Sonnabend, 27. März, bleiben am Altenburger Rathaus die Lichter aus. Auch die Brüderkirche wird in Dunkelheit getaucht.

Der Grund: Altenburg beteiligt sich in diesem Jahr wieder an der weltweiten „Earth Hour“ (Stunde der Erde).

Geplant ist, dass sowohl das Rathaus als auch die Brüderkirche in der Zeit vom Freitag, 26. März, bis zum Montag, 29. März, nicht angestrahlt werden.

Die eigentliche „Earth Hour“ ist in diesem Jahr am Sonnabend, 27. März, in der Stunde von 20.30 bis 21.30 Uhr.

Die Umwelt-Aktion wurde im Jahr 2007 in Australien von der internationalen Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) ins Leben gerufen, um die Öffentlichkeit für den Klimaschutz zu sensibilisieren.

Jeder kann mitmachen

Durch das Ausschalten der Beleuchtung an Rathaus und Brüderkirche sollen möglichst viele Altenburger zur Nachahmung angeregt werden. Jeder ist aufgerufen, sich zu beteiligen und daheim für eine Stunde oder auch länger das Licht auszuschalten.

Nach Angaben des WWF beteiligten sich 2018 allein in Deutsch-land fast 400 Städte an der Aktion. Insgesamt verschwanden in dem Jahr, so der WWF, über 7000 Wahrzeichen in mehr als 180 Ländern im Dunkeln.