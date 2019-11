Eine abendliche Radsport-Talkrunde mit zwei Legenden dieses Sports: Das wird ein toller Auftakt des neuen Jahres in Schmölln. Dank Frank Hübschmann, der nicht nur dem Zweiradsport eng verbunden ist, können sich alle Radsportfreunde, Fans und ehemaligen Fahrer auf ein echtes Highlight freuen. Gewiss ist schon jetzt: Man wird sich viel zu erzählen haben. Denn Schmölln ist eine Radsportstadt – und zwar nicht erst, seitdem die Profisportlerinnen der Internationalen Radrundfahrt der Damen hier regelmäßig Station machen. Einst wurde sogar in Weißbach der große Preis der LPG Pflanzenproduktion Schmölln ausgefahren. Wolfgang Lötzsch, der damals als größtes Ausnahme-Talent der DDR galt, gewann ihn zweimal. Diese und viele andere Geschichten werden an diesem Abend im Reussischen Hof sicher eine Rolle spielen. Wozu Frank Hübschmann maßgeblich beiträgt: mit Kurzfilmen, Fotos, Zeitungsdokumenten und einer kleinen Präsentation seiner großartigen Sammlung von Erinnerungsstücken aus der DDR-Radsportzeit. Dass ein Teil des Erlöses aus den Eintrittsgeldern einem hiesigen Aktiven oder einem Verein als Spende zugute kommt, ist praktisch das Sahnehäubchen der geplanten Talkrunde. Und die Idee für diesen Abend, so wie sie konzipiert ist, hat das Zeug für eine komplette Veranstaltungsreihe.