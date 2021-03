Raubüberfall in Altenburg scheitert - Gegen Metallzaun in Posterstein

Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford in Posterstein in Richtung Nöbdenitz. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Metallzaun. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille gemessen. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Raubüberfall in Altenburg: Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zu einem versuchten Raub aufgenommen und sucht nach Zeugen. Am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter eine 34-jährige Spaziergängerin an. Die Frau lief gerade telefonierend die Rousseaustraße entlang, als ein unbekannter Mann versuchte, ihr das Telefon zu entreißen. Glücklicherweise fing der Hund der Spaziergängerin an zu bellen.

Der Täter ließ daraufhin von der Frau ab und rannte in unbekannte Richtung davon. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen an 03447/471-0 oder an die hiesige Polizei.

Unter Drogen und ohne Führerschein

Freitagabend wurde gegen 20:50 Uhr in der Schillerstraße in Altenburg die Fahrerin eines Skoda kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei der Frau festgestellt, dass die 48-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem zeigte ein Drogentest mit der Frau ein positives Ergebnis an. Im Krankenhaus wurde mit der 48-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

