Recyclinghöfe im Altenburger Land bleiben zu

Das Recyclingzentrum Altenburg und die Recyclinghöfe im Kreis werden um Weihnachten und den Jahreswechsel zeitweise geschlossen bleiben. Konkret werden das Recyclingzentrum in Altenburg, die Kompostieranlage in Göhren sowie der Recyclinghof in Schmölln vom 24. bis 27. Dezember und vom 31. Dezember bis 3. Januar geschlossen sein.

Die Recyclinghöfe in Meuselwitz, Gößnitz und Frohnsdorf bleiben von Heiligabend bis zum 3. Januar 2021 durchgehend zu.

Darüber hinaus stellt der Recyclinghof in Lucka bereits am 22. Dezember den Betrieb für dieses Jahr ein, um ihn dann am 3. Januar 2021 wiederaufzunehmen.