Referat in Altenburg zur politischen Situation vor der Wahl

Altenburg. Vortrag am Montag in der Volkshochschule in der Skatstadt.

Am kommenden Montag, dem 6. September, 18 Uhr, startet die Vortragsreihe unter dem Titel „Akademie in der Aula“ an der Volkshochschule in Altenburg ins Herbstsemester.

Zu Gast ist an diesem Abend der Darmstädter Politikwissenschaftler Professor Christian Stecker. In seinem Vortrag wird er die politische Situation in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl am 26. September analysieren: Erstmals gibt es durch den Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) keinen Amtsinhaberbonus. Zudem zeichnen sich starke Verschiebungen im Parteiensystem ab.

Was wissen wir über das Wahlverhalten der Bundesbürger und was können wir daraus für die Wahl erwarten? Welche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind relevant? Welche Koalitionsoptionen sind möglich und wahrscheinlich? Diesen Fragen geht der Referent in seinem Vortrag nach.

Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei.

Aufgrund begrenzter Raumkapazitäten wird eine Platzreservierung empfohlen: telefonisch unter 03447 507928 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.