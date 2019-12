Reichliche Ernte am Schmöllner Wunschbaum

Wenn vor dem Bürgerservice der Stadtverwaltung auf dem Schmöllner Amtsplatz ein gut bestückter Gabentisch aufgebaut ist, bedeutet das eins: Der Weihnachtswunschbaum ist abgeerntet worden. Und wenn sich dann auch noch der Weihnachtsmann fröhlich unters Volk mischt, ist die Bescherung vor dem Fest Realität.

Auch in diesem Jahr machte diese Aktion wieder viele Kinder glücklich. Insgesamt 54 Wünsche von Mädchen und Jungen aus dem gesamten Stadtgebiet waren im Vorfeld via Wunschbaum an den Weihnachtsmann gesendet worden – und alle gingen sie in Erfüllung. Möglich machten das viele Menschen aus Schmölln und den umliegenden Ortschaften, die sich seit Anfang Dezember einen oder mehrere Wünsche von diesem besonderen Baum pflückten und dafür sorgten, dass er in eine kleine vorweihnachtliche Gabe verwandelt wurde.

Für die Organisation dieser besonderen Aktion zogen auch diesmal wieder viele Ehrenamtliche an einem Strang: die Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereines Schmölln, Stefan Leonhardt als Autor der Internet-Plattform Knopfstadt.de sowie die Damen aus dem Bürgerservice der Stadtverwaltung gehören zu diesem Team.

Und sie alle sind zufrieden: „Die Spendenbereitschaft war auch in diesem Jahr unglaublich. Wir sind wirklich sehr dankbar dafür“, so das Fazit von Hans-Jürgen Krause, Chef des Heimat- und Verschönerungsvereines. Über diesen Verein lief auch das Konto, mit dem Geldspenden für die Wunschbaum-Aktion in Empfang genommen worden waren. Ganz klar sei, so blickt Krause in die Zukunft, dass diese vorweihnachtliche Aktion für Kinder aus Schmölln auch im kommenden Jahr fester Bestandteil des Vereinsprogrammes sein werde.

Die Wunschbaum-Aktion ist noch nicht lange Tradition in der Knopfstadt. Ins Leben gerufen wurde sie 2017 von Matthias Koch aus Schmölln. Damit, so sein Anliegen, auch für Kinder aus bedürftigen Familien Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen können.