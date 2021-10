Reifen- und Mopeddiebe in Altenburg gesucht

Altenburg. Ein Reifenkomplettset und eine Simson fielen Langfingern zum Opfer. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Sommerreifen samt Felgen zählen nunmehr zum Beutegut unbekannter Täter. Diese drangen zwischen 1. und 4. Oktober gewaltsam auf das Gelände eines Autohauses in der Lödlaer Chaussee ein und stahlen von einem dort abgestellten Hyundai Tucson die Reifen, heißt es in einer Polizeimeldung. Anschließen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Simson gestohlen

Eine im Bereich Runkwitzstraße / Dreschaer Weg in Altenburg abgestellte Simson S51 stahlen Unbekannte am Montag. In der Zeit zwischen 9 und 15.15 Uhr griffen sich die Diebe das grüne Zweirad samt Schloss und entfernten sich in unbekannte Richtung, meldet die Polizei. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Diebstahl und sucht nach Zeugen. Hinweise an die Telefonnummer: 03447/4710.

