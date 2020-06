Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reisebüros im Altenburger Land: „Frustrierend wäre noch geprahlt“

„Es ist nach wie vor ruhig. Meine Haupttätigkeit ist weiterhin das Stornieren und Umbuchen“, sagt Lutz Goerke, Betreiber eines Reisebüros in Gößnitz. Auch wenn die Reisebeschränkungen inzwischen vielerorts gelockert wurden, bleibt es für die Unternehmen der Tourismusbranche wohl ein verlorenes Jahr. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Türkei als wichtigstes Urlaubsland ist weiterhin dicht“, so Goerke. Wer in den vergangenen Tagen sein Reisebüro aufgesucht habe, suche am ehesten noch nach Angeboten im Inland. „Mit eigener Anreise, nicht im Bus“, so Goerke. Das sei schon das Maximum, ein Teil der Reisen werde auch auf das nächste Jahr verschoben. Die Lage sei mit frustrierend noch beschönigend ausgedrückt. „Wir können nur kämpfen und durchhalten“, sagt er.

Viele können sich Urlaub in diesem Jahr nicht leisten

„Für uns ist die Lage nicht einen Deut besser als vor zehn Wochen“, sagt auch Antje Henkel vom gleichnamigen Reiseservice auf dem Schmöllner Markt. Seit Mitte März habe man keine Einnahmen, die Kosten für Personal und Ladenmiete laufen aber weiter. „Die Lage ist existenziell bedrohend. Die Soforthilfe ist keine richtige Hilfe, weil sie nur einen Bruchteil dessen abdeckt, was uns genommen wurde“, so Henkel.

Auch bei ihr kämen hauptsächlich Kunden in den Laden, weil sie stornieren wollten. „Weil sie sich in der jetzigen Lage nicht wohl fühlen. Wenn am Urlaubsort zum Teil die Pools nicht geöffnet sind oder keine Kinderbetreuung mehr angeboten wird, ist das schon eine Einschränkung.“ Nicht zu vernachlässigen sei auch, dass viele Eltern ihren Jahresurlaub aufbrauchen mussten, um die Kinderbetreuung abzusichern.

Große Unterschiede zwischen den Anbietern

„Wir bekommen unser Geld von den Veranstaltern aber erst, wenn die Leute in Urlaub fahren“, sagt sie. Dabei habe sie jetzt mehr Arbeit als vorher, denn die Reiseveranstalter, von denen sie über 40 verschiedene im Portfolio habe, hätten alle unterschiedliche Konditionen, was Rückerstattungen und Stornierungen angeht. Das bedeute viel Arbeit und telefonieren, so Henkel: „Man kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und dann kommt das Geld zurück.“ Das schlimmste sei aber das Verhalten der Airlines, hat sie beobachtet. „Die stellen sich tot.“

Auch die Anbieter von Pauschalreisen im Internet hätten seit Beginn der Krise ihre Telefone abgestellt. „Das führt dazu, dass sogar Leute, die ihren Urlaub online gebucht haben, bei uns nach Umbuchungen fragen. Weil sie bei ihrem Anbieter niemanden erreichen“, sagt Antje Henkel. Man müsse alles per E-Mail erfragen und warte zum Teil wochenlang auf Antwort.

Eigentlich müsste man für jede Umbuchung oder Stornierung eine Bearbeitungsgebühr verlangen, um wenigstens einen kleinen Teil der Kosten zu decken, „doch dafür haben wir unsere Kunden zu lieb.“ Viele Kunden bräuchten die Hilfe bei der Rückerstattung.

Pleitewelle dürfte sich noch ausweiten

Ihre beiden Angestellten habe sie auf Kurzarbeit null angemeldet. Auch Antje Henkel selbst könne nur überleben, weil sie auf ihre persönlichen Rücklagen zurückgreife, die für die Altersvorsorge vorgesehen waren. „Ich habe das Gefühl, wir werden von der Politik als Spaßgesellschaft wahrgenommen, dabei tragen wir mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei als die Automobilbranche“, sagt sie.

Von den über 10.000 Reisebüros in Deutschland dürften viele die Krise nicht überstehen. „Dass interessiert staatlicherseits niemanden, vielleicht weil sie auch keine Antworten haben“, so Henkel.

Auch wenn es inzwischen wieder vereinzelt Anfragen für Reisen im Herbst gebe, könne man doch nicht alle zufriedenstellen. Denn die Kapazitäten müssten an den Urlaubsorten erst hochgefahren werden. Einige, die schon lange ihren Ostseeurlaub gebucht hätten, bekämen Absagen, weil die Hotels nur 60 Prozent ihrer Zimmer belegen dürfen. Wer dennoch in diesem Jahr wegfahren möchte, sollte sich beeilen, rät Henkel. „Es findet sich sicherlich für jeden etwas, wenn man kompromissbereit ist.“