Restaurierte Werke schmücken die Kunstwand in Altenburg

Altenburg. „Salve Roma!“ und Videokunst sind neue Ausstellungen im Lindenau-Museum.

Die Präsentation an der Kunstwand in der Altenburger Kunstgasse 1 ist noch bis zum Europäischen Tag der Restaurierung am 15. Oktober mit restaurierten Werken aus der Sammlung des Museums bestückt, bevor an gleicher Stelle am 19. Oktober die neue Schau „Kunst von Kühl – Erwerbungen aus einer Dresdner Galerie“ eröffnet.

Gezeigt werden Werke, die die rund 40 Jahre währende Geschäftsbeziehung zur Kunstausstellung Kühl repräsentieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Herkunftsgeschichte der Exponate. Das antike Rom holt die Präsentation „Salve Roma!“ mit einem Korkmodell von Dieter Cöllen nach Altenburg, wo das römische Pantheon ab dem 8. Oktober im Schloss- und Spielkartenmuseum zu sehen ist.

Arbeiten werden teils erstmals öffentlich gezeigt

Ebenfalls im Residenzschloss Altenburg, allerdings im Prinzenpalais, präsentiert das Lindenau-Museum noch bis zum 31. Oktober unter dem Titel „Asta Gröting. Das Wesen von x – Gerhard-Altenbourg-Preis 2023“ Videoarbeiten der Künstlerin aus den Jahren 1993 bis 2023. Gezeigt werden auch Arbeiten, die im Rahmen der Schau erstmals öffentlich zu sehen sind.

Zu einem Rundgang über den Schlossberg, bei dem es um dessen Zukunft geht, lud Roland Krischke, Direktor der Altenburger Museen, bereits am 3. Oktober zahlreiche begeisterte Besucher und Besucherinnen ein. Sein Stellvertreter, Benjamin Spira, referiert am 25. Oktober über das Leben und Werk des Altenburger Plastikers Carl Friedrich Doell.

Allen Kunstinteressierten, die praktisch arbeiten möchten, bietet das Studio, die Kunstschule des Lindenau-Museums, auch im Oktober viele unterschiedliche Formate an. Neben Offenen Familienwerkstätten lädt eine Werkstatt am Abend zum Beispiel zur Auseinandersetzung mit der Videokunst ein.