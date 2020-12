Richtig dreiste Baum-Diebe - Rosa-Schmierereien

Richtig dreiste Baum-Diebe

Vermutlich traute ein 52-Jähriger seinen Augen kaum, als er am Sonntagmorgen zu seinem Grundstück in dem Örtchen Nörditz (Gößnitz) im Altenburger Land kam. Wie sich herausstellte, überstiegen bislang unbekannte Diebe vom Samstag zu Sonntag den Zaun seines Grundstückes und verursachten dabei diverse Schäden. Offenbar hatten die Diebe ein Ziel: Eine drei Meter hohe Nordmanntanne. Diese sägten die Täter kurzerhand ab und stahlen sie. Die Polizei hat die Ermittlungen zum dreisten Baumdiebstahl aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sie fragt: Haben Sie im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Baumdieben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Schmierfinken unterwegs

Mit rosa Farbe beschmierten Unbekannte die Fassade eines Einkaufsmarktes am Altenburger Nordplatz in der Zeit vom 11. zum 12. Dezember und verursachten dabei Sachschaden. Die Polizei in Altenburg sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Schmierfinken geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

