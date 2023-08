„Rockfonie“ spielen Queen in der Stadtkirche von Schmölln

In der Stadtkirche von Schmölln sind am Sonntag die unsterblichen Lieder der Rockband Queen zu hören.

Schmölln. Beim Konzert der Leipziger Coverband am Sonntag stehen auch zwei Musiker aus Schmölln mit auf der Bühne.

Der Kirchbauverein St. Nicolai Schmölln lädt Musikfreunde zu einem besonderen Rockkonzert am Sonntag, 3. September, um 18 Uhr in die Stadtkirche ein. Zu Gast ist die Band „Rockfonie“ aus Leipzig. Vielleicht wird es auch ein Wiedersehen mit Freunden oder Bekannten, denn zwei Musiker stammen aus Schmölln.

Die Band covert die Lieder der Rockgruppe Queen um ihren legendären Frontmann Freddie Mercury. Wer kennt nicht Songs wie „Bohemien Rhapsody“, „We Will Rock You“, „Radio Ga Ga“ oder „The Show Must Go On“, um nur einige zu nennen? Nach einer schöpferischen Pause sind „Rockfonie“ seit März 2019 wieder auf Tour – und nun auch in Schmölln zu erleben.

Teil des Erlöses für den Einbau einer barrierefreien Toilette

Eintrittskarten für das Konzert sind vorab im Bürgerservice Schmölln, in Astrids Bastelecke und beim Friseur „Extrem Stylish und Schön“ für 15 Euro zu erhalten. Ermäßigte Karten erhalten Bürgergeld-Empfänger, Jugendliche und Studenten sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung ab 70 Prozent (Nachweis erforderlich).

Für Begleiter von Rollstuhlfahrern ist der Eintritt ebenso frei wie für Kinder unter zwölf Jahren, informiert der Verein. Die Karte an der Abendkasse kostet regulär 18 Euro und ermäßigt 15 Euro.

Einen Teil des Erlöses des Kartenverkaufs erhält der Kirchbauverein. Damit wird der Einbau einer barrierearmen Toilette in die Stadtkirche unterstützt.