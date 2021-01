Ronneburger Straße in Schmölln wird verbreitert

In diesem Jahr soll die Bundesstraße 7 in Schmölln an der Abfahrt zum Knopfmuseum verbreitert werden. Möglich wird das durch den Abriss des Hauses Nummer. 39.

Laut Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sind Fördermittel vom Land für dieses Projekt fast sicher, da auch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Interesse daran habe, dass das Nadelöhr in der Ronneburger Straße verschwindet. Die Fahrbahn dort soll auf einer Länge von 110 Meter auf 6,50 Meter geweitet werden. Außerdem ist nach dem Abriss die Befestigung des dortigen Hanges hin zum Sprotteufer geplant. „Für die Arbeiten in diesem Jahr wird sicher eine Vollsperrung der Bundesstraße nötig“, blickt Schrade voraus. Das nun leerstehende Wohnhaus hat die Kommune vor zwei Jahren gekauft. Sein Abriss wird laut Schrade ebenfalls finanziell gefördert.

Mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr war sich die Stadtverwaltung Schmölln bereits vor knapp einem Jahr vertragseinig geworden, was dieses Vorhaben angeht.