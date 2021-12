Rositz: „Jugend forscht“ 2022 trotzt der Pandemie

Emmily Grunert und Konrad Thiel vom Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz haben in der Vergangenheit erfolgreich bei „Jugend forscht“ mitgemacht.

Rositz. 63 Teilnehmer gehen mit 33 Projekten in Ostthüringen an den Start.

Am 30. November war Anmeldeschluss für Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“.

Unter dem Leitspruch „Zufällig genial?“ wetteifern beim 28. Ostthüringer Regionalwettbewerb insgesamt 63 Teilnehmer mit 33 Projekten um die Siegertrophäen in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik.

Besser als erwartet

Mit einem Zuwachs von drei Projekten gegenüber dem diesjährigen Wettbewerb wurde vor dem Hintergrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ein besseres Ergebnis als erwartet erreicht. 16 Projekte von 38 Teilnehmern entfallen auf „Jugend forscht“ und 17 Projekte von 25 Teilnehmern auf „Schüler experimentieren“, Schwerpunktfachgebiete sind Geo- und Raumwissenschaften mit elf sowie Physik mit neun Projekten.

Womit sich die jungen Leute beschäftigen, zeigen unter anderem folgende Projekttitel: „Memento mori: Sind unsere Insekten noch zu retten?“, „Poolanlagen: Salz oder Chlor, was ist besser“, „Wie entstehen Geysire?“, „Kann man mit Oobleck die Hartschale am Knieschützer effektiv ersetzen?“ und „Elektrische Energiegewinnung beim Fahrradfahren“.

Altenburger Land in Vorreiterrolle

Die 33 Projekte verteilen sich aufzwölf Schulen aus dem Landkreis Altenburger Land (fünf), der kreisfreien Stadt Gera (vier) und dem Landkreis Greiz (drei). Mit 61 Prozent der eingereichten Projekte behauptete das Altenburger Land seine Vorreiterrolle in Ostthüringen, gefolgt von Gera (24 %) und dem Landkreis Greiz (15 %).

Mit acht Projekten thront das Friedrichgymnasium Altenburg einsam an der Spitze. Dahinter folgen das Christliche Spalatingymnasium Altenburg mit fünf Projekten sowie das Lerchenberggymnasium Altenburg und das Osterlandgymnasium Gera mit jeweils vier Projekten.

Erfreulich ist die Teilnahme von drei Regel- und einer Grundschule, steigerungsfähig die Teilnahme von Berufsschulen.

Arbeiten bis 16. Januar einreichen

Nun gilt es für die angemeldeten Teilnehmer, die verbleibende Zeit intensiv zu nutzen, um ihre Ideen umzusetzen und die fertigen Arbeiten bis spätestens 16. Januar einzureichen.

Unterstützung bieten der Sponsorpool Thüringen bei der Finanzierung von Geräten und Sachmitteln, das Schülerforschungszentrum Gera sowie acht Ostthüringer Unternehmen bei der Umsetzung von Projektideen.

Wettbewerb am 3. und 4. März

Der Ostthüringer Wettbewerb findet am 3. und 4. März 2022 statt. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie wird neben dem Kulturhaus Rositz (eventuell in reduzierter Form) parallel dazu auch eine teilweise oder reine Online-Variante vorbereitet.

Zur Unterstützung der Teilnehmer(innen) ergeht die Bitte an alle potenziellen Sponsoren aus der Industrie, dem Handwerk, Einrichtungen und Institutionen sowie Privatpersonen. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zum erfolgreichen Gelingen dieses Wettbewerbs bei, damit er für die beteiligten Nachwuchsforscher zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Jeder Spender wird im Internet, im „Jugend forscht“ -Flyer sowie in plakativer Form zur Regionalmesse und bei zahlreichen Veranstaltungen danach veröffentlicht.

Ansprechpartner ist der Patenbeauftragte Heinz Teichmann unter Telefon 03447/86 51 66.