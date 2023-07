Rositz: Mitreißende Akrobatik auf Rädern

Da kann man nicht wegschauen: Wenn die Kunstradfahrerinnen des KSV Rositz e.V. loslegen, dann stockt einem der Atem. Bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Berlin beeindruckten sie die Jury.

Rositz / Berlin. Die Rositzer Kunstradfahrerinnen waren bei der Ostdeutschen Meisterschaft in Berlin erfolgreich.

Die 31. Ostdeutsche Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren bescherte dem Kunstradsportverein Rositz e.V. (KSV Rositz e.V.) sechs Vizemeisterinnen in zwei Kategorien.

Die Ostdeutsche Meisterschaft (ODM) im Kunst- und Einradsport ist ein Wettbewerb, der nach dem Anschluss des Deutschen Radsportverbandes der DDR (DRV) an den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) im Oktober 1990 entstanden ist. Da in der Bundesrepublik bereits Regionalmeisterschaften ausgetragen wurden, beschlossen die ostdeutschen Landesverbände, diese Meisterschaft im Wechsel durchzuführen. Teilnahmeberechtigt sind Sportler und Sportlerinnen der Landesverbände Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich im Rahmen der Landesmeisterschaften in ihren Altersklassen mit der geforderten Punktzahl qualifiziert haben.

Fünf Sportlerinnen aus Rositz nahmen teil – mit großem Erfolg

Fünf Sportlerinnen vom KSV Rositz e.V. hatten sich als Thüringer Landesmeister im 1er-Kunstradfahren, 2er-Kunstradfahren und 4er-Einradfahren zur Ostdeutschen Meisterschaft am 10. Juni in Berlin qualifiziert.

Jüngste Teilnehmerin war dabei Lina Wießner (11) in der Kategorie 1er-Kunstradfahren Schülerinnen U13. Das erste Mal dabei, fuhr Lina wie ein Profi. Hochkonzentriert und fehlerfrei mit nur zwei Punktabzügen zeigte sie eine brillante Kür und belegte mit persönlicher Bestleistung einen hervorragenden 7. Platz.

Im 1er-Kunstradfahren der Frauen vertraten Anne-Katrin Eckert (21) und Marie Celine Schindler (19 Jahre) den Rositzer Verein. Beide starteten von den Vorwertpunkten im Mittelfeld und wollten ihre Platzierungen möglichst halten. Durch eine präzise und fast fehlerfreie Fahrweise konnten beide zwei Plätze gut machen und erreichten Platz 7 (Anne) und 9 (Marie).

Große Hoffnungen auf einen Podestplatz lagen beim 2er-Kunstradteam der Frauen mit Tabea Joanna Dallek (20) und Anne-Katrin Eckert. Auch sie enttäuschten nicht und zeigten der Jury eine fantastische fünfminütige Kür, die am Ende mit dem 2. Platz und dem Titel Vizeostdeutsche Meisterinnen belohnt wurde.

Auch das zweite 2er-Kunstradteam mit Anna Weidhase (18) und Marie Celine Schindler musste sich mit ihrer Leistung nicht verstecken. Sie verfehlten nur ganz knapp dass Treppchen und landeten auf Platz 4.

Am späten Nachmittag stieg die Aufregung noch einmal, denn nun wurde die neu gegründete 4er-Einradformation der Frauen mit Anna Weidhase, Marie-Celine Schindler, Tabea Joanna Dallek und Anne-Katrin Eckert auf die Wettkampffläche gerufen. In unzähligen ehrgeizigen Trainingseinheiten innerhalb von nur wenigen Monaten haben die Sportlerinnen die Schwierigkeitsstufen der Elemente systematisch erhöht und die Synchronität der Fahrweise detailliert abgestimmt. Punktgenau riefen die vier Mädels ihr Leistungsvermögen ab und zeigten eine ausgezeichnete Kür, die verdient den Vize-Ostdeutschen Meistertitel verliehen bekam.

Der KSV Rositz e.V. und die Verantwortlichen sind sehr stolz auf die Radakrobaten und freuen sich aufs nächste Jahr in Merseburg.