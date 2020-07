Sylvia Kummer vom Kunstradsportverein Rositz erhält die GutsMuths Ehrenplakette in Bronze für ihr langjähriges Engagement.

Rositz: Sie hält alle Fäden in der Hand

In Anerkennung und Würdigung der langjährigen, verdienstvollen Tätigkeit für die Förderung des Sports verleihen Landessportbund Thüringen und Kreisportbund Altenburger Land (KSB) die „GutsMuths Ehrenplakette in Bronze“ an Sylvia Kummer vom Kunstradsportverein Rositz.

Sylvia Kummer ist seit 1992 lizenzierte Übungsleiterin im Kunstradfahren. Sie trainiert mehrfach wöchentlich im Kinder- und Damenbereich. Dank ihres Engagements und ihrer fachlichen Fähigkeiten konnten viele ihrer Athletinnen Thüringenmeistertitel und Thüringenpokalsiege erringen und sich damit für nationale Meisterschaften qualifizieren. Bei der jährlichen Sportlerumfrage im Altenburger Land belegen ihre Schützlinge regelmäßig erste Plätze und auch Sylvia Kummer wurde schon als „Übungsleiterin des Jahres“ ausgezeichnet.

Von 1998 bis 2015 war sie Abteilungsleiterin Hallenradsport beim SV Rositz, von 2005 bis 2015 zusätzlich Vorstandsmitglied. Mit der Gründung des Kunstradsportvereins Rositz im Jahr 2015 begann für Sylvia Kummer ein neuer Abschnitt in ihrer Vereinstätigkeit. Nun hält sie als Vorsitzende alle Fäden in der Hand. Sie ist Motor im Verein und neben all den bereits genannten Tätigkeiten auch noch für Auftritte, Sponsorengewinnung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrdienste, Vorstandssitzungen und weitere Aufgaben zuständig.