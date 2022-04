Rositz lädt zur 16. Ostthüringer Sammelbörse ein

Rositz. Unter anderem werden Münzen, Notgeld, Orden und Briefmarken feilgeboten.

Rositz lädt zur inzwischen 16. Ostthüringer Sammelbörse ein. Am Sonntag, 1. Mai, ist es wieder soweit. Ort des Geschehens ist an diesem Tag das Kulturhaus Rositz. Weltweit teilen Millionen Menschen die Leidenschaft des Sammelns.

Besonders gefragt sind Münzen (Numismatik), Ansichtskarten (Kartophilie) oder Briefmarken (Philatelie). Diese drei Sammelgebiete und noch weitere mehr werden am Sonntag von 9 Uhr bis 13 Uhr, im Kulturhaus Rositz direkt an der Bundesstraße 180 zur Großen Ostthüringer Sammelbörse angeboten.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause steht auch die 16. Auflage unter dem Motto „Tausch – Verkauf – Beratung – Schätzung – Ankauf – jeder kann mitmachen“.

Die Ostthüringer Sammelbörse gehört mittlerweile zu den größten Veranstaltungen ihrer Art in Deutschland und hat sich zu einem jährlichen Höhepunkt der Sammler entwickelt. Dies zeigt sich auch an den Besucherzahlen.

Abzeichen und Orden werden angeboten

Zur letzten Veranstaltung im Jahr 2019 fanden 506 Interessierte und 63 Händler aus ganz Deutschland, Frankreich, Polen und Tschechien den Weg nach Rositz. In diesem Jahr haben sich bereits 58 Händler angemeldet.

Der kleine Saal wurde wieder komplett vom Bautzener Sammlertreff angemietet. Ansichtskarten, Briefmarken, Münzen, alles rund um den Bergbau, Notgeld, Skatkarten, Geldscheine, Abzeichen, Orden, Stiche, heimatliche Belege, im Eingangsfoyer Mineralien und vieles mehr können angeboten werden.

Die Mitglieder des Heimatvereins Rositz in ihrer traditionellen Altenburger Tracht sorgen außerdem auch in diesem Jahr wieder für ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken bei der Großveranstaltung.

Der Eintritt beträgt zwei Euro (ab 9 Uhr), die Gebühr für einen Verkaufstisch acht Euro. Tischbestellungen sind bitte telefonisch über 034498/22616 oder 034498/40068 vorzunehmen.