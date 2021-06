Rotkreuzgemeinschaft ehrt Jubilare in Meuselwitz zur 100. Blutspende

Meuselwitz. Auf insgesamt 300 Spenden kommen die drei Geehrten, die regelmäßig in Meuselwitz spenden.

Eine Ehrung der besonderen Art führte Michael Fleck von der Rotkreuzgemeinschaft Lucka in der Schnaudertalhalle in Meuselwitz durch.

Geehrt wurden Lutz Jäger, Gerd Schubert und Steffen Mokosch, alle drei spendeten bereits zum 100. Mal ihr Blut bei der Rotkreuzgemeinschaft.

Michael Fleck bedankte sich bei allen Jubilaren mit einem Präsentkorb. Leider spendeten nur drei bis vier Prozent aller Menschen, die überhaupt spenden dürfen, ihr Blut, so Fleck. Dieser Anteil der Bevölkerung stellt das wichtigste Bindeglied zur Blutversorgung dar.

Die Anzahl der Erstspender sei leicht steigend. „Das ist der positive Nebeneffekt der modernen Medien, durch diese kann auch die jüngere Bevölkerung erreicht werden und so ihren Beitrag zu diesem wichtigen Thema leisten“, sagt Fleck.

Neben dem guten Gefühl, Menschenleben zu retten, unterziehe man sich nebenbei noch einem kleinen Gesundheitscheck. Denn vor der Blutabnahme erfolgt zunächst ein persönliches Arztgespräch. Das Blut wird meistens am gleichen Tag noch untersucht.

Auch im vergangenen Jahr gratulierte der Vorsitzende Fleck zur 100. Blutspende. Geehrt wurde damals Martin Simon aus Kriebitzsch. Der Rentner kam Ende der 70er-Jahre zum Blutspenden. Auf die Idee hat ihn damals eine Gemeindeschwester gebracht, die damals seine kranke Schwiegermutter pflegte.

Seit Simon spende habe er immer das Gefühl gehabt „etwas Gutes“ zu tun. Auch er freut sich, dass immer mehr junge Leute zum Spenden kommen.

Denn das maximale Spenderalter liegt bei 72 Jahren, nach individueller Entscheidung der Ärzte.

Die nächsten Blutspendetermine finden am Freitag, 18. Juni, in der Schnaudertalhalle Meuselwitz und am Dienstag, 6. Juli in der Grund- und Regelschule in Lucka statt, jeweils in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr.