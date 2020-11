Rowdys in Lucka - Randalierer auf Friedhof

Randalierer auf Friedhof

Am Montag stieß ein 36-jähriger Mann gegen 10 Uhr auf dem Friedhof im Grüntaler Weg in Altenburg gewaltsam Plastiken um und beschädigte auf verschiedenen Gräbern, die Pflanzschalen und Skulpturen. Wenig später randalierte der 36-jährige in seiner Wohnung und warf diverse Gegenstände aus der Wohnung. Erneut kam die Polizei zum Einsatz und rückte in die Hermann-Schlegel-Straße aus. Der 36-jährige Mann wurde schließlich in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde dennoch eingeleitet.

Rowdys in Lucka

Die Altenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Im Zeitraum vom Mittwoch bis zum Donnerstag kam es in der Clara-Zetkin-Straße bei dem an der Bibliothek befindlichen Spielplatz zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten gewaltsam zwei Wandlampen. Ebenso kam es zu einer Sachbeschädigung in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier rissen Unbekannte im Tatzeitraum vom Montag zum Dienstag die erst frisch gepflanzten Bäume heraus und beschädigten diese.

Die Altenburger Polizei sucht daher nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern bzw. zur den eigentlichen Taten geben kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447-4710 an die hiesige Dienststelle zu wenden.

