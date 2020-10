Die Talsperre im Südwesten von Schmölln ist ein Naherholungsgebiet und ein beliebtes Ausflugsziel. Besonders Wanderer schätzen die schöne Landschaft rund um das Gewässer, das von einem Fischereiverein als Pachtgewässer genutzt wird.

90 Prozent Fördermittel

Kaum einem wird auffallen, dass die Wasserlinie künftig 30 Zentimeter niedriger sein wird als vor ein paar Monaten. Aber die Talsperre dient als Hochwasserspeicher und wurde gerade erst für 1,5 Millionen Euro von der Stadt saniert.

Dafür hatte man das Wasser abgelassen, die in die Jahre gekommene Staumauer ertüchtigt und das Gewässer anschließend wieder befüllt. In wenigen Monaten sieht wieder alles aus wie immer – und lohnt auf jeden Fall einen Besuch an einem sonnigen Herbst- oder Wintertag.

Diese für den Hochwasserschutz wichtige Maßnahme wurde zu 90 Prozent mit Fördergeldern finanziert, erklärt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Möglich geworden war die Maßnahme und der Einsatz der Stadt erst durch einen freiwilligen Landtausch vor drei Jahren.

Eine andere Hochwasserschutzmaßnahme ist das Hochwasser Rückhaltebecken, das zwischen Sommeritz und Brandrübel entstehen soll. Fast zehn Jahre zog sich das Projekt von der ersten Idee bis zum Beginn der Bauarbeiten hin, weil zunächst die Grundstücksverhältnisse und die Fördermittelvergabe geklärt werden mussten.

Eine Frage des Geldes

Nun steht dem Bau des 45.000 Kubikmeter großen Rückhaltebecken, das im Hochwasserfall als Puffer dienen soll, nichts mehr im Wege. Es sind Maßnahmen, die viel Geld verschlingen und nicht gleich ins Auge fallen – aber die nächste Flut kommt bestimmt. Es sind also Investitionen in die Zukunft.

In die Zukunft investiert die Stadt auch im Zentrum. Hier werden gerade drei Gebiete für den Bau von Eigenheimen ausgewiesen, weil die Nachfrage nach Grundstücken zum Hausbau in der Kernstadt zugenommen habe. Künftig sollen Häuslebauer am Hainanger, Klingelbachweg und am Kummerschen Weg Eigenheime errichten können.

Aber wie weit kann man als Stadtoberhaupt in diesen unsicheren Zeiten planen? Schrade lacht. „Das ist immer eine Frage des Geldes, aber natürlich machen wir in der Verwaltung uns über Schmölln im Jahr 2040 strategische Gedanken“, erklärt er. „Es gibt Überlegungen zu einem ISEK-Projekt, wobei ISEK für integriertes Stadtentwicklungskonzept steht. Das soll noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden.“