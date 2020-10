Ruhestörungsmitteilung führt zu Drogenfund - Baulärm sorgt für Polizeieinsatz

Ruhestörungsmitteilung führt zu Drogenfund

Als die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land am Samstag um 00:05 Uhr im Bereich des Theaterplatzes in Altenburg aufgrund einer Ruhestörungsanzeige den Verursacher ausfindig machten wollten, konnten sie zwar keinen Lärm mehr feststellen, allerdings einen 16-Jährigen welcher einen Joint konsumierte. Im Rahmen der Ermittlungen in der Wohnung wurden weitere Joints aufgefunden und aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beschlagnahmt, so die Polizei.

Ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr wurde ein 24-Jähriger aus Altenburg in der Wallstraße einer Kontrolle unterzogen. Dieser war auf einem E-Scooter unterwegs, jedoch ohne die dafür notwendige Haftpflichtversicherung. Der Führer des E-Scooters muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Baulärm am Feiertag

Am Feiertag wurde eine 41-Jährige Frau aus der Robert-Koch-Straße in Schmölln unsanft geweckt. Hintergrund war eine von einem 30-Jjährigen ausgehende Ruhestörung durch Baulärm. Die Geweckte versuchte bereits selbstständig den Verursacher um Ruhe zu bitten. Leider erfolglos, anstatt den Lärm abzustellen wurde zusätzlich die Musik deutlich erhöht, weshalb die Beamten der Polizeiinspektion für Ruhe sorgen mussten.

Berauscht unterwegs

Am Freitag gegen 19:25 Uhr stoppten Polizisten einen 32-jährigen Autofahrer in der Altenburger Straße in Meuselwitz und mussten während der Kontrolle feststellen, dass dieser nicht nur mit 0,71 Promille alkoholisiert am Straßenverkehr mit seinem Opel teilnahm. Nein, berauscht durch Betäubungsmittel war er auch noch. Aufgrund der Ordnungswidrigkeit wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum realisiert und die Weiterfahrt untersagt.

