Von Bedauern bis zu Drohungen: Als sich das Altenburger Land zwischen Sachsen oder Thüringen entscheiden musste

Es waren Schlagzeilen wie „Volkswille mit Füßen getreten“ oder „Altenburger fühlen sich geprellt“, die vor gut 30 Jahren die Gemüter mehr als nur bewegten, teilweise sogar zum Kochen brachten. Es ging um die Entscheidung, zu welchen Bundesländern die Kreise Schmölln und Altenburg künftig gehören sollten. Während sich die Lage in Schmölln als relativ klar erwies, kam es in Altenburg zu einer aufgeheizten Stimmung, die noch lange anhalten sollte.

Neun Gebiete der DDR dürfen über Länderzugehörigkeit entscheiden

Wie kam es überhaupt dazu, dass sich die beiden regionalen Kreise nach der politischen Wende 1989/1990 für eines der beiden Bundesländer entscheiden durften? Christian Gumprecht (CDU), in den Jahren 1990 bis 1994 Landrat des Kreises Altenburg, verweist auf die historischen Besonderheiten des Ostthüringer Raumes: „Thüringen ist aus verschiedenen Herzogtümern entstanden. Der Ostkreis des Herzogtums Sachsen-Altenburg umfasste die Region Schmölln und Altenburg, der Westkreis den Bereich zwischen Gera und Jena.“ Der heutige Landkreis Altenburger Land entspräche ungefähr dem Ostkreis des Herzogtums, das im Jahr 1920 im neu gebildeten Land Thüringen aufging.

Zu DDR-Zeiten seien die Landesstrukturen hingegen aufgegeben worden, so Gumprecht: „Die alten, politischen Strukturen sollten zerschlagen werden. Die Länder wurden zu kleineren Bezirken.“ So entstanden der Kreis Schmölln und der Kreis Altenburg, die zum Bezirk Leipzig gehörten. Mit der Länderbildung im Jahr 1990 habe es mehrere Regionen in der DDR gegeben, in denen über die Landeszugehörigkeit entschieden werden musste, erklärt Gumprecht: „In der ehemaligen DDR gab es neun solcher Gebiete.“

Die Schmöllner entscheiden sich eindeutig

Der endgültige und rechtlich verbindliche Entscheidungsvorschlag über die künftige Landeszugehörigkeit dieser neun Gebiete hätten die Kreistage gehabt, erklärt Christian Gumprecht. Jedoch habe der DDR-Ministerrat eine Vorgabe festgelegt, mit der es zumindest in einen der beiden Kreise im Ostthüringer Raum mehr als kompliziert werden sollte. Bevor die Kreistage entscheiden konnten, sollten Volksbefragungen durchgeführt werden.

In diesen wurde die Bevölkerung des Kreises Schmölln einerseits und des Kreises Altenburg andererseits befragt, ob sie zu Sachsen oder Thüringen gehören wöllten. Diese Volksbefragung sollte am Ende auch in der Entscheidung der Kreistage berücksichtigt werden. Die Schmöllner hatten sich relativ eindeutig entschieden, erinnert sich Fritz Schröter (CDU), der damals Kreisvorsitzender der CDU im Schmöllner Kreistag war: „Rund 80 Prozent der Bevölkerung war für Thüringen.“ Schröter betont hierbei zugleich den Unterschied, der damals Missverständnisse hervorrief. Demnach sei die Abstimmung eben kein Volksentscheid, sondern eine Volksbefragung gewesen, die als Empfehlung für den Kreistag gedacht war:.

Altenburg entscheidet gegen Volksbefragung

Wie Christian Gumprecht erläutert, sei die Volksbefragung in Altenburg nicht so deutlich gewesen wie in Schmölln. Demnach hätten 53, 8 Prozent der Altenburger für Sachsen und 46, 2 Prozent für Thüringen gestimmt. Das Ergebnis der Volksbefragung sollte eigentlich auch hier mit in den endgültigen Entscheid des Altenburger Kreistages fließen. Das Problem war jedoch, dass die größere Mehrheit des Altenburger Kreistages bereits für eine Zugehörigkeit zu Thüringen tendierte.

Während die Fraktion der SPD und Teile der FDP für Thüringen stimmen wollten, hätten Christian Gumprecht und die CDU-Fraktion für die Berücksichtigung der Volksbefragung und für Sachsen plädiert: „Wir sind in der DDR für Jahrzehnte bevormundet worden. Es war für mich natürlich, mich am Votum der Bürger zu richten.“ Als damaliger Landrat war Gumprecht aber doch der Mehrheitsentscheidung im Altenburger Kreistag unterworfen.

"Sehr angespannte Lage in Altenburg"

In der Kreistagssitzung am 18. Juli 1990 fiel der folgenschwere Beschluss: Mit 38 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen sollte der Kreis Altenburg fortan zu Thüringen gehören. Die Volkskammer hielt sich beim Gesetz über die Länderzugehörigkeit an den Vorschlag des Kreistages. Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 gehörten die Kreise Altenburg und Schmölln zu Thüringen.

Nach der Entscheidung sei die Lage in Altenburg sehr angespannt gewesen, berichtet Gumprecht: „Es war eine sehr emotionale Geschichte.“

Von Bedauern bis zu Drohungen

Er und andere Politiker erhielten sogar Drohbriefe aufgebrachter Bürger. Auch wenn sich die Lage mit der Zeit entspannte, soll die Frage, ob Sachsen oder Thüringen, die Altenburger noch bis Ende der 1990er-Jahre stark beschäftigt haben. Auch wenn viele damals für Thüringen gestimmt hätten, würden etwa Schilder mit dem Slogan „Willkommen in Thüringen“ in Altenburg vergeblich gesucht werden, meint Gumprecht: „Es gibt heute noch Leute, die es bedauern, nicht zu Sachsen zu gehören.“

Dennoch habe Altenburg in den vergangenen drei Jahrzehnten auch stark von Thüringen profitiert. So konnten der Altenburger Flughafen und das Theater erhalten werden. Zudem sei die Stadt als eine der ersten in Thüringen überhaupt in den Genuss eines neu erbauten Klinikums gekommen.