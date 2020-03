Sachsen und Thüringen auf Schadenersatz verklagt

Das Landgericht Zwickau hat gestern den Prozess, bei dem ein Mann die Freistaaten Thüringen und Sachsen auf Schadenersatz verklagt, vertagt.

Wie Gerichtspräsident Dirk Kirst auf Nachfrage informiert, verlange der Kläger Schadenersatz nicht unter 50.000 Euro, zudem eine monatliche Rente in Höhe von 200 Euro. Wie der Mann ausgeführt habe, sei er am 24. Juli 2015 gegen 1.30 Uhr auf dem Gelände einer LPG im vogtländischen Reichenbach von Polizisten angeschossen worden. Das sei rechtswidriger Schusswaffengebrauch gewesen, habe der Kläger argumentiert.

Von Seiten der Polizei – Einsatzkräfte aus Thüringen und Sachsen waren vor Ort – werde erwidert, dass es Notwehr gewesen sei, weil die Beamten angegriffen worden seien.

Das Landgericht Gera hatte den Kläger am 26. März 2018 unter anderem wegen der Tat in Reichenbach zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Urteil habe es für 17 Diebstähle und fünf versuchte Diebstähle gegeben. Die Reichenbacher Tat sei vom Landgericht in Gera als schwerer gewerbsmäßiger Bandendiebstahl eingestuft worden.

Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig und liegt aktuell beim Bundesgerichtshof, so Dirk Kirst weiter. Deshalb habe das Zivilgericht auch noch nichts, worauf es sich stützen könne.

Die Verhandlung wird am 28. Juli dieses Jahres fortgesetzt. Dann sollen drei Zeugen – zwei Polizisten und ein Bekannter des Klägers – gehört werden.