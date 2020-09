Sänger und Musiker aus Passion

Schmölln. Schmöllner Band „The Rest Of Us Is Dead“ arbeitet an neuem Album.

Martin Klebs, Musiker und Sänger in der Schmöllner Band „The Rest Of Us Is Dead“ ist mit Leidenschaft bei der Sache. Seit Mai 2018 ist er in dieser Band dabei. Der 39-Jährige hörte schon gern in der Kindheit und Jugend härtere Töne von Bands wie Accept, Destruction, Iron Maiden sowie Kreator. Bereits mit 14 Jahren machte Klebs Musik im Bereich Metal/Hardrock, die ersten Versuche unternahm er in der Garage in Altenburg mit Keyboard und Gitarre.