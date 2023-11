Saftige Erhöhung droht für Kita-Betreuung in Schmölln

Schmölln. Stadt Schmölln will bei Elternbeiträgen für Kita-Betreuung kräftig an der Preisschraube drehen.

Saftige Erhöhung für Kita-Betreuung droht.

Sozialausschuss schweigt zur Kalkulation.

Eltern haben kaum noch Vertrauen.

Die Ernüchterung stand allen Müttern und Vätern ins Gesicht geschrieben, die am Dienstagabend die Sitzung des Schmöllner Sozialausschusses besuchten. Dem wurde die Kalkulation für die dritte Erhöhung der Kita-Beiträge in Folge für Schmölln und seinen Ortsteilen präsentiert.

Statt aktuell 180 Euro für das erste Kind in Schmöllner Kita-Betreuung könnten Mütter und Väter künftig 200 Euro im Monat berappen müssen. Hinzu kommt eine Verpflegungspauschale, die von 5 auf 15 Euro pro Monat steigen soll sowie sowie der monatliche Betrag die Mittagsversorgung, der bei 20 Euro verortet wird. Das Plus am Ende der Kalkulation allein bei der Verpflegungspauschale: 64.800 Euro statt wie bislang 21.600 Euro.

Die Stadt Schmölln rechnet 2024/2025 mit 410 Mädchen und Jungen in ihren Kindergärten, ein deutlicher Rückgang zu 497 Kita-Kindern aktuell.

Personal- und Betriebskosten als Treiber

Als Treiber für die Anhebung der Kita-Gebühren listet die Kommune zahlreiche Posten auf, allen voran Personalkosten, Betriebskosten und Kosten für Dienstleister. Allein für das Personal in ihren Kindergärten prognostiziert die Stadt Schmölln knapp 5,5 Millionen Euro als Mittelwert für 2024/2025. Küchen- und Wirtschaftsdienst schlagen mit 248.000 Euro zu Buche. Heizkosten mit knapp 75.000 Euro. Ausgaben für die Kita-Betreuung in Regie der Stadt Schmölln insgesamt: 6,8 Millionen Euro.

„Also 55 Euro im Monat mehr für uns Eltern“, fasste es dann Ralf Bauer zusammen. Der Vater formulierte dies nicht als Frage an den Sozialausschuss, sondern als Feststellung. Dabei, so hatte es Jacqueline Rödel zuvor betont, habe man den Betrag 200 Euro als monatlichen Kita-Beitrag erstmal nur als Richtgröße eingearbeitet. Beschlossen sei noch nichts, betonte sie.

Dass sich an der Anhebung in dieser Höhe noch etwas nach unten drehen lässt, mochten die Eltern am Dienstagabend indes nicht glauben. Julia Waldmann, stellvertretender Elternsprecherin in der Stadt, sagt warum.

Bei Eltern schwindet das Vertrauen in die Stadt Schmölln

Die Beratung mit den Elternsprechern aller städtischer Kitas habe zwar am 24. Oktober stattgefunden. „Und uns wurde auch alles ganz genau erklärt: Betriebskosten, Kostensteigerungen, Geburtenzahlen, die Auslastung der Kindergärten. Nur eine Zahl legte man uns nicht vor, obwohl wir danach fragten. Nämlich die nach der Höhe der künftigen Elternbeiträge“ Diese Information erreichte wenige Tage später per E-Mail die Elternvertreter: mit der von ihnen schon befürchteten Höhe von 200 Euro pro Monat.

„Na klar, wird uns nun gesagt, dass das erstmal bloß eine Richtzahl ist“, fügt Susan Witte, Elternvertreterin der Kita „Bummi“ hinzu. „Aber ich bin mir sicher, dass das längst ausgemachte Sache ist, dass dies auch die neue Kita-Beitragshöhe werden wird“, war sie am Dienstagabend nach der Sitzung verärgert. Und sicher werde jetzt wieder aufs Tempo gedrückt.

Was die Präsentation zuvor im Sozialausschuss durchaus vermuten lässt. Hier wird diese mögliche Zeitschiene genannt: 16. November Stadtratsbeschluss, Veröffentlichung der Satzung im Dezember, die am 1.1. 2024 in Kraft treten könnte. Ob das so kommt, bleibt indes offen. Die Mitglieder im Sozialausschuss nahmen die Kalkulation am Dienstagabend erstmal nur zur Kenntnis, mit Nachfragen zwar, aber ohne Debatte.

Deutliche Erhöhungen für „Rosengarten“ Rolika gefordert

Konkreter in Sachen Anhebung der Kita-Gebühren wird es jedoch für den Kindergarten „Rosengarten“ in Rolika. Der ist in Trägerschaft der Stadt Schmölln, wird aber nach Verhandlungen mit der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rositz seit diesem Jahr separat abgerechnet. Und VG-Chefin Anja Dallek teilte der Stadt Schmölln mit, dass für die Betreuung der 30 Kinder im Rosengarten ab Januar kommenden Jahres 200 Euro pro Kind anzusetzen sind und die Verpflegungsgebühr zu 100 Prozent auf die Eltern umzulegen ist.