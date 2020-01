Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saison und Konjunktur trüben den Stellenmarkt

„Zum Start des neuen Jahres hat sich die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt weiter eingetrübt. So stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 11.915 Personen an. Die Gründe dafür sind überwiegend saisonaler Natur, aber auch konjunkturell hat sich der Arbeitsmarkt verschlechtert. Bemerkbar macht sich das auch an der Entwicklung der Kurzarbeit“- so Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera zur aktuellen Entwicklung.

So beziehen deutlich mehr Arbeitnehmer als im Vorjahr Kurzarbeitergeld. Waren es damals im Geschäftsbereich rund 400 Arbeitnehmer in knapp 30 Betrieben, sind es in diesem Jahr fast 1100 Arbeitnehmer in mehr als 30 Firmen. Wie die Entwicklung in den kommenden Wochen weitergeht, bleibe abzuwarten. Insbesondere dann, wenn sich doch noch Winterwetter einstellen sollte, könnte diese Zahl noch weiter steigen, schätzt Scholz.

Trotz Anstieg noch deutlich unter Vorjahresniveau

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Altenburger Land ist von Dezember auf Januar um 343 auf 3262 Personen gestiegen. Das waren 413 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller Erwerbsfähigen betrug im Januar 7,2 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 8 Prozent. Dabei meldeten sich 894 Personen neu oder erneut arbeitslos. Das sind 85 mehr als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 543 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar um 48 Stellen auf 751 gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 246 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Januar 114 neue Arbeitsstellen, das sind 169 weniger als vor einem Jahr.

Im Jobcenter Altenburger Land waren im Januar 3953 Bedarfsgemeinschaften registriert und damit 5 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 553 Bedarfsgemeinschaften weniger. Derzeit werden 6879 erwerbsfähige Leistungsberechtigte ausgewiesen. Dies sind 45 Personen weniger als im Vormonat und 883 weniger als im Vorjahresmonat.