Altenburg. Heribert Metzger gastiert in der Altenburger Schlosskirche. Karten für das Konzert gibt es ab sofort an der Museumskasse des Residenzschlosses

Salzburger Domorganist eröffnet hiesige Sommerorgelkonzerte

Der Organist des Domes zu Salzburg, Heribert Metzger, wird den Reigen der diesjährigen „Internationalen Sommerorgelkonzerte“ am Samstag, 11. Juli 2020, 17 Uhr in der Schlosskirche Altenburg eröffnen. Später als geplant und leider auch mit einer begrenzten Teilnehmerzahl startet die Konzertreihe, die eigentlich schon am 16. Mai dieses Jahres starten sollte. Für das Auftaktkonzert in Altenburg hat Metzger Werke von Bach, Mozart, Muffat, Rinck und Sechter ausgesucht.

Heribert Metzger wurde in Wien geboren. Seine Ausbildung im Konzertfach Orgel erhielt er an der Musikhoch­schule in Wien; an den Universitäten Wien und Salzburg studierte er Musikwissenschaft und Kunstgeschichte. Seit 1975 lehrt er am Mozarteum in Salzburg. Er hält Meisterkurse für Musikhoch­schulen und Sommerakademien und wirkt als Juror bei nationalen und internationa­len Orgelwettbewerben. 1988 wurde er als Professor für Orgel und Orgelimprovisation an die Universität Mozarteum in Salzburg berufen. Seit 2005 ist Heribert Metzger Organist des Domes zu Salzburg.

Das Konzert ist auf 40 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses und online unter www.altenburg.travel zu erwerben. Für eventuelle Restkarten öffnet die Abendkasse an der Schlosskirche um 16 Uhr.