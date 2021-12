Salzlager des Kreises Altenburger Land sind jetzt gefüllt

Mockern. Insgesamt 1150 Tonnen Streusalz sind in Mockern eingelagert.

Seit dem 30. November sind die Streusalzvorräte für die Kreisstraßen des Altenburger Landes komplett aufgefüllt. Das hat das Landratsamt in Altenburg kürzlich mitgeteilt.

In den vier 28 Meter hohen Salzsilos in der Kreisstraßenmeisterei in Mockern lagern aktuell 1150 Tonnen Streusalz. Seit Beginn der Wintersaison 2021/2022 seien bisher rund 50 Tonnen Streusalz auf die Kreisstraßen aufgebracht worden. Frank Schmutzler, Leiter der Kreisstraßenmeisterei, bezeichnet den bisherigen Verbrauch als normal.

Lieferschwierigkeiten im Herbst

Im Herbst hatte es Schwierigkeiten bei der Salzlieferung gegeben, weil dem Salzlieferanten Fahrer für die Silofahrzeuge gefehlt hätten und die Silos in Mockern noch Ende Oktober/Anfang November nur zu 40 Prozent gefüllt waren. Dieses Problem sei jetzt vom Tisch.

Zusätzlich zu den Kreisstraßen-Strecken außerorts werden von der Kreisstraßenmeisterei 66 Kilometer Ortsdurchfahrten im Zuge dieser Kreisstraßen für 27 Kommunen mit betreut – in Summe sind das 227 Straßenkilometer.

Hinzu kommen noch einmal 50 Kilometer gemeindliche Straßenabschnitte, für die die Kreisstraßenmeisterei als Dienstleister den Kommunen unter die Arme greift.

