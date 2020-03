Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sand- und Kiesgruben sollen aufgearbeitet werden

Die unternehmerische Vision zwischen Nutzung natürlicher Ressourcen und nachhaltiger Aufbereitung genutzter Flächen erlebten Vertreter der Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land (kurz WAMM) beim Unternehmensbesuch der Heim-Gruppe in Nobitz am 3. März.

Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Ulm hat den Standort Nobitz von 30 auf inzwischen 130 Mitarbeiter erweitert. Containerdienst, regenerative Energie und Quarzsande und -kiese werden aus dem Altenburger Land angeboten. Die Mitglieder des WAMM zeigten sich beeindruckt, denn mit einem Planungszeitraum von 20 Jahren hat die Heim-Gruppe im Altenburger Land noch viel vor. Flächen für Eigenheimbau sollen ebenso entstehen wie die Aufarbeitung der Sand- und Kiesgruben als Gebiete der Naherholung oder zur touristischen Erschließung. „Es ist verrückt, was man alles aus Sand machen kann“ meint der Vorsitzende des WAMM, Stephan Lichtenstein. „Und das daraus ein so diversifiziertes, breit aufgestelltes und auch leistungsstarkes Unternehmen entstehend kann, ist schon faszinierend“, so Lichtenstein.