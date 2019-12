Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Santa Bernd zaubert Kindern ein Lächeln ins Gesicht

In Regie von Bärbel Müller, Gleichstellungsbeauftragte am Landratsamt Altenburg, wurde am Dienstag im Kino Capitol zum 28. Mal eine Weihnachtsfeier für 105 Kinder aus 49 sozial benachteiligten Familien veranstaltet. Dank der zehn Sponsoren wie beispielsweise die Wellpappenwerk Lucka GmbH, die Voestalpine Schmölln GmbH oder die Sparkasse Altenburger Land konnte der Weihnachtsmann, der starke Santa Bernd, einen riesigen Sack voller Geschenke in den Veranstaltungsort tragen. Zudem sammelten auch die Mitarbeiter des Sponsors Voestalpine Geld für diese weihnachtliche Hilfsaktion.

Im Vorfeld erfreute alle eingeladenen drei- bis siebenjährigen Kinder, teils mit ihren Eltern, der vom Sponsor Ewa Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH gebotene Film „Eiskönigin 2“. Danach stiefelte Weihnachtsmann Bernd unter großem Jubel in den Kinosaal und begann, alle Kinder zu beschenken. Den Sack mit Geschenken gefüllt hatten übrigens fleißige Helfer des Bärtigen, Altenburger Landfrauen um Christiane Pester und Regina Müller. „...stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein“, sagte brav der achtjährige Altenburger Magomed und schon überreichte ihm der Weihnachtsmann eine große Geschenktüte. Auch die siebenjährige Altenburgerin Jasmin nahm voller Freude ein Geschenk entgegen und sagte: „Toll, hier ist ja sogar ein Bastelset drin.“ Eine der Mütter, Michaela Gierschick, ist begeistert: „Sehr lobenswert, dass das Landratsamt und die Sponsoren Kindern, die wenig vom Wohlstand mitbekommen, mit derlei Film und Geschenken eine große Freude bereitete.“