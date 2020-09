Sattelzug kommt auf A 4 von Fahrbahn ab

Am Montagmorgen war ein 28-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Autobahn 4 in Richtung Erfurt unterwegs. Zwischen Meerane und Schmölln, kurz vor der Landesgrenze, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein abgeerntetes Feld.

Der Sattelzugfahrer gab an, dass ihn ein unbekannter Fahrer eines Pkw (vermutlich Hyundai) überholt hatte und so dicht vor dem Sattelzug wieder eingeschert war, dass der 28-Jährige nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Sattelzug grub sich jedoch tief ins Erdreich ein und musste von einem Spezialkran geborgen werden. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Beim Unfall entstand ein Schaden, der auf circa 35.000 Euro geschätzt wird.

Zeugen sollen sich bei der Verkehrspolizei in Reichenbach unter Telefon 03765/5 00 melden.