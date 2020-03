Sauberkeit ist das oberste Gebot im Einzelhandel im Altenburger Land

„Ist der Einkaufswagen Pflicht?“, wird Andy Benz derzeit häufig gefragt. Bis Mittwochabend konnte der 25-Jährige diese Fragen noch verneinen, seit Donnerstag ist die Lage schon wieder anders. Die Auflagen ändern sich fast täglich in dieser Pandemiephase, auch der Schmöllner Einzelhandel ist in dieser Situation besonders gefordert. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit Montagfrüh sind der Schmöllner Benz und sein Kollege Maik Schindler damit beauftragt, eine Form der Dienstleistung zu erledigen, die es so vorher nicht gegeben hat. „Wenn jemand seinen Einkaufswagen zurückbringt, sprühe ich die Handläufe mit Desinfektionsmittel ein. Nach 30 Sekunden Einwirkzeit sind die völlig steril“, beschreibt er, während er fleißig zugange ist. Desinfiziert werden die Wagen mit reinem Alkohol. „Wer möchte, bekommt von mir auch noch Hände-Desinfektionsmittel, das wird auch gut angenommen“, sagt Benz. Etwa 15 Leute in der letzten halben Stunde haben das Angebot angenommen, schätzt er.

Jeder kann einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit leisten

„Die Kunden finden das sehr schön und freuen sich, dass es jemand macht. Einige kommen mit Einweg-Handschuhen hierher. Wenn sie sehen, dass ich alles reinige, ziehen sie die Handschuhe wieder aus“, sagt Andy Benz. Normalerweise arbeitet er als Asphaltfräser und ist selbstständig als Veranstalter von Tanzabenden in Zwickau. Durch die Corona-Krise hat er aber aktuell wenig zu tun. Benz könnte natürlich auch mit 60 Prozent seines Gehaltes zuhause bleiben, aber das sei nichts für ihn. „Lieber möchte ich meinen Beitrag leisten, die Bevölkerung zu schützen. Durch einen Kollegen bin ich bei Oliver Schreier Eventmanagement gelandet, die haben von Lidl den Auftrag erhalten, hier für Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen.“

Am Eingang des Kauflandmarktes steht ein Spender mit Desinfektionsmittel. Foto: Andreas Bayer

Sind zu viele Kunden im Laden, muss er einen vorübergehenden Einlassstopp verhängen. Menschen mit Grippesymptomen dürfen gar nicht hinein. Auch drinnen sind Benz und sein Kollege dafür zuständig, dass der Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten wird. Bis Mittwoch durften sich maximal 50 Personen im Laden aufhalten, seit Donnerstag nur noch 30. Die Schmöllner nehmen es gelassen, denn sie wissen nur zu gut, dass es auch ihrer eigenen Gesundheit dient. „Wir bekommen nur positives Feedback“, sagt Benz, der es unverständlich findet, dass andere Lebensmittelmärkte nur langsam nachziehen.

Strenge Regeln, aber teilweise unkonkret formuliert

Nach dem geltenden Erlass der Landesregierung von vergangener Woche haben alle Einzelhändler darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird. Das wurde am Montag noch einmal konkretisiert. So beinhalten die Auflagen auch, dass Desinfektionsmittel für die Kunden bereitzustellen sind und der Zutritt zu den Läden zu steuern ist. Bei Selbstbedienungsbereichen, etwa mit Obst und Gemüse, sind zudem zwingend Einmalhandschuhe anzubieten.

„Wir nehmen wahr, dass die Unternehmen in den meisten Fällen darauf reagieren“, sagt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Bei Geschäften, die sich nicht an die zwingenden Vorgaben zur Hygiene halten, kann das Ordnungsamt eine vorübergehende Schließung sofort veranlassen. „Es ist allerdings nicht geregelt, ob die Reinigung der Einkaufswagen stündlich oder nach jeder Benutzung zu erfolgen hat“, so Schrade weiter. Man habe derzeit vier Vollzugsdienstkräfte im Bereich des Ordnungsamtes, die über den ganzen Tag verteilt Kontrollen vornehmen.

Andy Benz lässt sich trotz der strengen Maßnahmen nicht verrückt machen. Zwischendurch bleibt immer wieder Zeit, das Kartenlesegerät an der Kasse von Keimen zu befreien oder einen Plausch mit den Kunden abzuhalten. „Man sieht hier viele bekannte Gesichter“, freut sich der junge Schmöllner. Er würde sich freuen, wenn sein Beispiel Nachahmer findet. „Es werden verschärft Leute gesucht, die das machen wollen“, sagt Andy Benz. Die Arbeit werde normal bezahlt und könne auch von Menschen ausgeübt werden, die nicht den Nachweis nach §34a der Gewerbeordnung besitzen, den sogenannten Security-Schein.