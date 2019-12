Scham hält viele Bedürftige von der Tafel ab

Zur Weihnachtszeit stehen auf den Regalen des dicht gefüllten Ladens zahlreiche Beutel, die mit kleinen Stofftieren und Schokoriegeln gefüllt sind. „Die Plüschtiere habe ich über Facebook organisiert. Wir packen die Beutel selbst und verkaufen sie für zehn Cent pro Stück“, sagt Peter Albrecht. Er ist ein Frühaufsteher. Das muss er sein, denn sein Arbeitstag beginnt um 5.30 Uhr. Da packt er Kisten mit Lebensmitteln und anderen Waren zurecht, eine breite Auswahl des verfügbaren Sortiments. Das ändert sich jeden Tag, denn der 61-Jährige ist Geschäftsführer der drei Tafel-Läden im Landkreis, welche der Verein „Thüringer Arbeitsloseninitiative - Soziale Arbeit“ (Talisa) betreibt. Der Verein lebt von Spenden und dem großen Engagement seiner Mitarbeiter.

Peter Albrecht ist Geschäftsführer der Talisa, welche die Tafeln in Altenburg, Schmölln und Lucka betreibt. Foto: Andreas Bayer

Um 6 Uhr früh kommen seine Helfer: Sechs Menschen besteigen zwei Autos im Hinterhof der Altenburger Tafel. Ein Team fährt über Gößnitz nach Schmölln, klappert zwei Bäckereien und drei Supermärkte ab. Die von Albrecht befüllten Kisten werden im Tafel-Laden in Schmölln abgeladen, die neuen Spenden nach Altenburg gefahren. Dann geht es weiter nach Borna, Regis und Kitzscher, wo noch weitere Märkte ihre Waren abgeben.

Das andere Auto bringt unterdessen zwei Frauen nach Rositz, wo die beiden an jedem Schultag ein gesundes Frühstück an der Grund- und Regelschule Insobeum bereiten. Auf der Rückfahrt werden ein Bäcker und vier Supermärkte angefahren, deren Waren ebenfalls in der Gabelentzstraße entladen werden. Anschließend werden die beiden Frauen wieder abgeholt und an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag noch drei weitere Supermärkte besucht.

Die Nachfragebleibt konstant

Gegen 7 Uhr tritt ein dritter Fahrer seinen Dienst an, um weitere Kisten zur Tafel nach Lucka zu fahren. „Das ist aber nur ein kleines Auto, weil in Lucka nur wenige Leute zu uns kommen“, sagt Peter Albrecht. „Obwohl es dort viele bedürftige Rentner gibt“, weiß er. Denn in einem früheren Leben war der gebürtige Schmöllner selbstständig, betrieb Second-Hand-Läden in Lucka, Meuselwitz und Borna. „Durch die Euro-Einführung ging es abwärts. Dennoch schämen sich viele, zu uns zu kommen“, sagt Albrecht.

Die Zahl der Kunden sei in den vergangenen Jahren konstant geblieben, schätzt er. „Zwischen 87 und 109 Menschen kommen jeden Tag in die Altenburger Tafel.“ Die Kunden seien zu 90 Prozent Ausländer, außer am Monatsende, da kämen auch vermehrt Deutsche. Dass sie das Angebot nicht durchgehend annehmen, kann Albrecht sich nicht erklären, sagt: „da staunen wir selber.“

Sortiert wird die Ware ausschließlich in dem kleinen Laden gegenüber vom Lindenau-Museum. „Montags ist es Wahnsinn, da brauche ich mindestens vier bis fünf Leute“, sagt der Chef. Verdorbene Ware komme in die Bio-Tonne, der Rest wird für den Verkauf in den drei Tafeln aufgeteilt. Die Mitarbeiter sind entweder Ein-Euro-Jobber, leisten Bundesfreiwilligendienst (BufDis) oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). „Am manchen Tagen muss man ganz schön buckeln. Wenn einer nicht will, weil er nur einen Euro die Stunde dafür bekommt, hält uns das auf“, so Albrecht.

Kein Mangelan Spenden

In Schmölln sei die Tafel dadurch fast zum Erliegen gekommen. Seit kurzem halte aber eine sehr motivierte Ein-Euro-Jobberin hier die Fäden in der Hand, seitdem laufe der Laden auch wieder. Auf 15 bis 20 Kunden am Tag kommt die Schmöllner Tafel. Über einen Mangel an Spenden könne man sich nicht beschweren. Gelegentlich bekomme man Milch und Käse von einem der Betriebe aus der Region geschenkt. Kürzlich spendierte ein Großhändler auch zwei Paletten Tiefkühlpizza.

Schwierig sei es eher, die Dienste alle besetzt zu bekommen, denn Albrecht ist der einzige Festangestellte. „Wie ich das mache, ist meine Sorge. Der Dienstplan ist auf Kante genäht, wenn jemand krank wird, muss ich selber fahren“, sagt der 61-Jährige, der 17 Jahre als Berufskraftfahrer gearbeitet hat. Im Jahr 2015 hat er auch als Fahrer bei der Tafel angefangen, weil ihn das Arbeitsamt hergeschickt hat. Freiwillige Helfer seien gerne willkommen, aber sie müssen Zeit mitbringen. „Ein Tag in der Woche hilft uns nicht viel, weil wir langfristig planen müssen“, so Albrecht.