Scheinbar Gesunde sterben innerhalb von zehn Minuten

Im Rahmen der Herzwochen widmete sich das Klinikum Altenburger Land speziell dem Thema plötzlicher Herztod. Wir sprachen mit Wolfgang Strauß, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, über Ursachen, Warnzeichen und Prävention.



Was genau ist der

plötzliche Herztod?

Der plötzliche Herztod ist immer ein unerwarteter Tod, der bei einer scheinbar gesunden Person innerhalb einer Stunde nach Beginn der Symptome eintritt. Gibt es keine Zeugen des Ereignisses, spricht man vom plötzlichen Herztod, wenn das betroffene Opfer 24 Stunden vor Todeseintritt noch bei guter Gesundheit war. Die häufigste Ursache jenseits des 40. Lebensjahres ist die koronare Herzkrankheit.



Wie kommt es dazu?

Der plötzliche Herztod wird durch Kammerflimmern ausgelöst. So bezeichnet der Kardiologe das plötzliche Auftreten einer bösartigen Herzrhythmusstörung. Innerhalb weniger Sekunden führt das Kammerflimmern zum Kreislaufkollaps: Das Herz pumpt nicht mehr effektiv, der Blutdruck sinkt auf Null. Nach nur acht Sekunden verliert der Patient das Bewusstsein und bricht zusammen. Zwei bis drei Minuten später hört er auf zu atmen. Der Tod tritt nach etwa zehn Minuten ein.



Gibt es Anzeichen, die ich

im Vorfeld erkennen kann?

Es gibt eine Reihe von Warnzeichen. Bei Brustschmerzen und/oder Luftnot, bei Herzrasen mit Einschränkung der Belastbarkeit, bei Herzstolpern, kurzen Bewusstlosigkeiten oder Schwindelanfällen sollten die Betroffenen unbedingt den Hausarzt oder Kardiologen aufsuchen. All das könnten Symptome einer Herzrhythmusstörung als Folge einer koronaren Herzkrankheit sein. Vielleicht liegt aber auch eine andere Herzerkrankung vor. Die typischen Symptome eines Herzinfarkts sind plötzlich einsetzende starke Schmerzen, die länger als fünf Minuten anhalten und sich in Ruhe nicht bessern, häufig verbunden mit kaltem Schweiß, Blässe, Übelkeit, Atemnot, Unruhe und Angst. Die Schmerzen sind überwiegend im Brustkorb zu spüren, häufig auch hinter dem Brustbein, bisweilen auch nur im Rücken. Sie können in den Arm oder Hals ausstrahlen. Hier muss sofort der Notarzt (112) alarmiert werden.



Welche Rolle spielt die Lebensweise der Menschen, die am

plötzlichen Herztod sterben?

Expertenschätzungen zu Folge haben rund sechs Millionen Menschen in Deutschland eine koronare Herzkrankheit, die durch Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen wie zum Beispiel zu hohes Cholesterin verursacht ist. Mit einer vernünftigen Lebensweise, also ausgewogener Ernährung, ausreichend Bewegung und dem Verzicht auf das Rauchen bleibt das Herz länger gesund.



Wie kann ich mich schützen?

Die Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und Herzerkrankungen zu behandeln, ist der beste Schutz. Männern und Frauen ab 40 rate ich zum regelmäßigen Check-up beim Hausarzt. Bei familiärer Vorbelastung sollte der sogar schon eher erfolgen.

Was kann ich tun, wenn jemand neben mir einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet?

Ein Patient mit Herz-Kreislauf-Stillstand hat nur eine Chance des Überlebens: wenn er nicht allein ist, die Zeugen die 112 alarmieren und sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

Ohne die Erstversorgung hat der Patient kaum eine Chance, erfolgreich wiederbelebt zu werden. Das Rettungsteam wird circa zehn Minuten brauchen, ehe es vor Ort ist. Die Wiederbelebung durch Ersthelfer ist unabdingbar.

Jeder Erwachsene sollte in der Lage sein, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu erkennen und dafür auch die notwendigen Schritte einzuleiten.