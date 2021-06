Scheunengebäude in Treben wird zu Energiewohnhaus

Treben. Die historischen Altenburger Bauernhöfe sind eine Besonderheit Thüringens.

Das Kulturdenkmal „Vierseithof Plottendorf“ befindet sich seit 120 Jahren in Familienbesitz und ist ein Zeugnis der regionalen Baukultur.

Das auf der Südseite gelegene Scheunengebäude wurde revitalisiert und zu einem vernetzten und autarken Energie-Plus-Wohnhaus im Passiv- und Sonnenhausstandard umgebaut.

Der Umbau erfolgte in ökologischer und nachhaltiger Bauweise. Die Energieversorgung ist zu hundert Prozent erneuerbar und bezüglich der Wärme zu 100 Prozent autark. Die Stromversorgung besteht zu zwei Dritteln aus Eigenstrom und zu einem Drittel aus regionalem Ökostrom. Die Wasserversorgung erfolgt ebenfalls autark. Ein Glasfaseranschluss (FTTH) ermöglicht moderne Fernarbeitskonzepte. Das Projekt wurde nach drei Jahren Bauzeit abgeschlossen.

Unter dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft“ laden Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen gemeinsam mit ihren Bauherrschaften am kommenden Wochenende in ganz Thüringen zur Besichtigung zeitgemäßer Bauwerke ein.

Am 26. und 27. Juni können Interessierte insgesamt 72 Projekte der Architektur, Landschafts- und Innenarchitektur sowie der Stadtplanung unter die Lupe nehmen. Der Präsident der Architektenkammer Thüringen, Hans-Gerd Schmidt, erklärt: „Architektinnen und Architekten sind von Berufs wegen Zukunftsgestalter. Nahezu alle aktuellen und künftigen Herausforderungen sind unmittelbar relevant in ihrem beruflichen Handeln.

Die vorgestellten Projekte belegen dies eindrucksvoll, werden Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourceneffizienz, Nutzungsflexibilität, Barrierefreiheit und vielem mehr gerecht.

Auch das innovative Bauen mit dem klimafreundlichen Baustoff Holz wird präsentiert.“ Beispielsweise ist auf dem Gelände des Erfurter egaparks mit dem neuen Naturschutzzentrum ein anspruchsvoller Neubau entstanden, der ressourcenschonende und energieeffiziente Lösungsansätze vereint. So wurde das Erdgeschoss unter Verwendung von Recycling-Ziegelsteinen und das Obergeschoss in Holzbauweise und mit einer Fassade aus heimischer Lärche errichtet.

Auch das mobile Hörsaalgebäude „Green Campus“ in Erfurt rückt den Baustoff Holz in den Fokus. Um eine Mobilität des Experimentalbaus zu ermöglichen, wurde das Bauwerk in gut zu transportierenden Modulen zusammengesetzt. Dank neuem Rundumblick im Gastraum ist nun auch die aufwendige Außenraumgestaltung, die im Zuge der Buga Erfurt 2021 entstand, erlebbar.