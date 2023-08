Schild geklaut – Auto bei Unfall gegen Hauswand gedrückt – Mit 1,75 Promille unterwegs

Schmölln/Altenburg. Das sind Meldungen der Polizei für das Altenburger Land:

In der Zeit vom 25. Juli bis zum 2. August haben Unbekannten in Schmölln ein Firmenschild der Kaffeerösterei am Bahnhofsvorplatz entwendet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 (Bezugsnummer 0199731/2023) zu melden.

BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Eine 76-jährige Fahrerin eines BMW hat in Altenburg einen Unfall verursacht. Laut Polizei war sie gegen 17.10 Uhr den Johannisgraben entlang gefahren. An der Kreuzung zur Johannisvorstadt missachtete die Frau schließlich die Vorfahrt und kollidierte mit einem von rechts kommenden VW eines 29-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Hauswand gedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Promillefahrt von Polizei gestoppt

Am Donnerstag gegen 3.15 Uhr wurde in der Lödlaer Chaussee in Altenburg ein Opel-Fahrer kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen einen Wert von 1,75 Promille. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

