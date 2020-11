Schimmelpilze sind derzeit nicht vorhanden

„Wie lange muss sich ein Besucher der Kirche in diesen Räumen aufhalten, damit er gesundheitliche Schäden davon trägt? Ein Jahr, zehn Jahre oder länger“, fragt der Postersteiner Frank Lützenberg als Reaktion auf den Artikel „Reinigung kommt teuer zu stehen“ in der OTZ. Darin wurde über Befunde berichtet, dass ein Teil der Holzschnitzereien, die Orgel sowie der Dachstuhl mit heute verbotenen Holzschutzmitteln belastet sind. Eine Dekontamination dürfte die Kirchgemeinde einen mittleren sechsstelligen Betrag kosten.

Restaurator Karsten Püschner hat in Zusammenarbeit mit der Firma bhd Bautenschutz und Hygienedienstleistung die Untersuchung der Kirchenausstattung vorgenommen. Laut seinem Gutachten wurde dabei insbesondere nach chlororganischen Wirkstoffen mithilfe einer Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) gesucht. Im Ergebnis wurde empfohlen, die RFA-Messungen durch Staubanalysen mittels gaschromatographischer Untersuchungen zu ergänzen.

Verweilen in der Kirche nicht gefährlich

Beide Analysen bestätigten das Vorhandensein von Organochlorpestiziden in unterschiedlich hoher Konzentration. Die Prüfung auf Schimmel ergab, dass es sich bei den weißlich-kristallinen Auflagerungen nicht um Schimmelpilze handelt. Die weißlichen Auflagerungen auf den Holzoberflächen zeigen kristalline Strukturen, daher könne das Vorhandensein von Schimmelpilzen in der Kirche ausgeschlossen werden, so Püschners Fazit. Ein Verweilen in der Kirche sei also gesundheitlich unbedenklich, unabhängig von dessen Dauer, die Dekontamination hat keine hohe Priorität.