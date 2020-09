Altenburg: Schlachthof-Chefs kritisieren Gesetzentwurf

Die Landtagsabgeordnete Ute Lukasch (Linke) aus Schmölln besuchte den Schlachthof in Altenburg. Die Südost Fleisch GmbH ist ein zur Vion Food Group gehörendes Unternehmen.

Empfangen wurde Lukasch vom Geschäftsführer der Südost Fleisch GmbH, Volker Schoechert, und von Bernd Stange, Geschäftsführer der Vion GmbH. Hauptthema war der Gesetzentwurf zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz. So sollen Werksverträge verboten werden. Dies werde von der Vion Gruppe unterstützt, heißt es.

Dennoch gebe es Kritikpunkte und ungeklärte Fragen. So soll die Leiharbeit ab 1. April 2021 in der Fleischindustrie verboten werden. Das sei aus Sicht der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe ein schwer zu bewältigendes Problem, entstünden in der Fleischindustrie Produktionsspitzen, beispielsweise vor der Weihnachts- oder der Grillsaison, in denen die Schlacht- und/oder Weiterverarbeitung auf Hochtouren laufen und von der Stammbelegschaft nicht leistbar seien.

Verbot der Lohnschlachtung gehe an der Praxis vorbei

Ebenso sei das Verbot der Lohnschlachtung ein kritisch zu sehender Punkt. So sind die Schlacht-, Zerlegungs- und Weiterverarbeitungsbetriebe selten zeitgleich Erzeuger des Fleisches. Oft übernehme aber der Fleischerzeuger nach dem Schlacht- oder Zerlegungsprozess die Vermarktung. Die Schlachtbetriebe agieren dann als Zwischendienstleister. Beim Verbot der Lohnschlachtung müssten Schlachtbetriebe die Tiere kaufen und danach wieder an den Erzeuger zurückverkaufen. Ein an der praktischen Realität vorbeigehender Gesetzentwurf, hieß es.

Einer der unklaren Punkte beziehe sich auf die Unterbringung der Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland. Bisher ist dies vorrangig in Werkverträgen geregelt. Wenn die verboten würden, dann treten die anstellenden Schlacht- oder Zerlegungsbetriebe in die Verantwortung. Was aber, wenn sich ein Arbeitnehmer aus dem europäischen Ausland eine eigene Wohnung anmietet und diese untervermietet? Der anstellende Betrieb könne und wolle nicht in die nicht vom Betrieb angemieteten Unterkünfte eindringen und diese kontrollieren.

Ute Lukasch, Mitglied im Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten, versprach, sich für eine arbeitnehmerfreundliche, aber auch realitätsnahe und umsetzbare Lösung einzusetzen.