Schlägerei zwischen betrunkenen Brüdern in Schmölln

Schmölln. In Schmölln endete eine Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Brüdern (24 und 25 Jahre) für einen von beiden anschließend in einem Haft-Krankenhaus.

Am Freitagabend wurde die Polizei in Schmölln zu einer Schlägerei zwischen zwei Brüdern gerufen. Die beiden Männer (24 und 25 Jahre alt) waren laut Angaben der Polizei nach reichlich Alkoholgenuss aneinandergeraten. In der Folge schlugen beide aufeinander ein.

Der Jüngere hatte dabei einen abgebrochenen Teller in das Gesicht seines Bruders geworfen, was bei diesem zu erheblichen Schnittverletzungen führte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass dieser bereits mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft in Gera gesucht wurde.

Daher endete für den 25-Jährigen der Abend im Haft-Krankenhaus in Leipzig. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Brüder.