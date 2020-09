Blick auf das Renaissanceschloss Ponitz, dessen Fassade erst in diesem Jahr für 140.000 Euro saniert wurde.

Nischwitz/Ponitz. Würdigung für das ehrenamtliche Engagement in Ponitz zum Auftakt des Tag des offenen Denkmals.

Schlossverein und Familie Just erhalten Dank des Landrats

Zur feierlichen Eröffnung des Denkmaltages ehrte Landrat Uwe Melzer (CDU) am Freitagabend bei einem Festakt in der Brüderkirche Personen, die sich mit überdurchschnittlich hohem ehrenamtlichen Engagement dem Denkmalschutz verschrieben haben. Diesmal wurden Angelika und Thomas Just aus Nischwitz sowie der Förderverein Renaissanceschloss Ponitz ausgezeichnet.