Schmölln als Schaufenster für Berufe und Ausbildungsbetriebe

Einmal mehr war die Ostthüringenhalle Schmölln am 16. November Austragungsort der Bildungsmesse „Berufe aktuell“. Mit rund 70 Betrieben, Berufsschulen und Bildungsträgern erlebte diese Veranstaltung ihre inzwischen 21. Auflage. Die Palette der dabei präsentierten Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten war ebenso bunt, wie die Resonanz vor allem bei jungen Leute groß. Bereits kurz nach der Eröffnung waren die meisten der Informationsstände so dicht umlagert, dass der eine oder andere Wartezeiten in Kauf nehmen musste oder dem Messestandbetreuer nur noch ein Mikrofon blieb, um sich verständlich zu machen.

Die Aussteller hatten keine Mühen gescheut, um die jeweiligen Ausbildungsberufe und Studiengänge so anschaulich wie möglich zu präsentieren. Dietzel Hydraulik beispielsweise, Spezialist der Verbindungstechnik für Hydrauliksysteme aus Beerwalde, hatte einen Schweißgerät-Simulator dabei. Marcel Löser, selbst Azubi im Fach Anlagenmechanik mit Fachrichtung Schweißtechnik im dritten Lehrjahr, setzte hier ein formschöne Schweißnaht nach der anderen. Und lobte: „Dieses Gerät ist ein echter Eisbrecher. Die jungen Leute wollen es ausprobieren und so kommen wir ins Gespräch.“ Dabei konnte er dem neugierigen Publikum aus erster Hand über eine Lehrausbildung bei Dietzel Hydraulik berichten.

Ebenso wie Maximilian Lenk am Stand der Firma Gebäudereinigung Spiersch, dem Unternehmen seiner Familie. Der 23-Jährige hatte zunächst ein Studium zum Bauingenieur in Leipzig begonnen, sattelte dann aber um. Er entschied sich für eine Ausbildung im Handwerk Gebäudereinigung. „Ich habe das nicht bereut“, erzählte er seinen Messestandbesuchern. Seit diesem Sommer hat er den Gesellenbrief in der Tasche und macht jetzt seinen Meister. Sein Vater Tino Lenk, Geschäftsführer des Spiersch-Meisterbetriebes in Schmölln und Altenburg, warb indes für das Gebäudereiniger-Handwerk selbst. „Es muss raus aus der Billiglohnecke, weil es da längst nicht mehr hingehört“, sagt er. Der Beruf gehöre zu den bestbezahlten Handwerken, habe man erstmal seinen Gesellenbrief in der Tasche: Ende 2020 erreiche man in Ostdeutschland den Angleich ans Lohnniveau des Westens. „Wir nutzen die Berufsbildungsmesse in Schmölln auch, um mit so manchem Vorurteilen aufzuräumen“, so Lenk.

Das gesamte Spektrum ihrer Bildungsangebote hatte die Berufsschule für Wirtschaft und Soziales aus Altenburg im Gepäck: Von Betriebswirtschaft bis Sozialpädagogik, von Kinderpflege bis Lagerlogistik. Weshalb die beiden Wirtschaftsabiturienten von dort, Emilia Klande und Tilman Casper, aus dem Reden und Präsentieren gar nicht mehr herauskamen, um alle Informationen möglichst komplett weiter zu geben.

Kaum ein Besucher ging am 16. November mit leeren Händen nach Hause. Mit vielen unterschiedlichen Unterlagen bepackt waren beispielsweise Gritt Kellner und ihre Tochter Mo aus Mumsdorf. „Wir haben viel Interessantes gehört, gelesen und gesehen. Jetzt geht es nach Hause, wo sortiert und analysiert wird“, erklärte Gritt Kellner. Tochter Mo sei zwar erst in der 9. Klasse. „Doch wir legen jetzt schon mal los, damit wir im kommenden Jahr richtig durchstarten können in Sachen Berufswahl und Bewerbung.“